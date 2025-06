Taobuk 2025, il ritorno di The Eolian Reader con “L’Orcapardo”

Comunicati Stampa

Stasera alle 20, nel suggestivo Giardino del Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina, Taobuk 2025 ospita uno degli appuntamenti più attesi e misteriosi del festival: “L’uomo che scrive dalle Isole. Ritratto in filigrana di The Eolian Reader”, a cura della Dottoressa Notaio Eloisa Germanà. Al centro dell’incontro il secondo romanzo di The Eolian Reader, *L’Orcapardo*, opera letteraria che attraversa il Mediterraneo interiore dell’autore, tra mito, memoria e scrittura. Dopo il debutto con *Omero Principe di Marina Corta*, presentato al Salone del Libro di Torino nel 2024, The Eolian Reader torna con una narrazione poetica e viscerale, senza cercare gloria ma solo il riconoscimento silenzioso di chi legge per intimità. Autore schivo, senza volto e senza firma, The Eolian Reader vive tra le isole, testimone del mare e viaggiatore della parola. Le sue storie nascono nel vento e prendono forma nei teatri della memoria. *L’Orcapardo* è una creatura letteraria che si muove tra i fondali dell’anima e i teatri del mito, evocando l’amore, la perdita, il ritorno. La sua scrittura, ogni volta che tenta di confrontarsi con la contemporaneità, si piega e si riempie di sale, lava, polvere d’isola. La sicilianità dell’autore non è folclore né colore locale: è radice, urgenza, sangue. Un evento che promette di essere un’esperienza più che una semplice presentazione, nella cornice di un festival che fa della parola il suo luogo sacro.