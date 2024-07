Taormina Film Fest 2024: Carlo Degli Esposti e Giusy Buscemi tra i protagonisti

Rassegne

Il fondatore di Palomar, riceverà il “Cariddi d’oro” alla carriera per l’eccellenza nella produzione cinematografica e televisiva

Al Taormina Film Festival protagonisti, tra gli altri, Carlo Degli Esposti e Giusy Buscemi. In particolare, uno fra i più importanti e visionari produttori italiani, Carlo Degli Esposti, fondatore di Palomar, riceverà oggi il “Cariddi d’oro” alla carriera per l’eccellenza nella produzione cinematografica e televisiva, un premio che per la prima volta viene assegnato a un produttore italiano. Attivo in Sicilia sin dal 2006 (la sua prima produzione sull’isola è Oltre Selinunte di Salvo Cuccia), Carlo Degli Esposti ha saputo, come nessun altro prima di lui, in particolare grazie al successo delle serie Il commissario Montalbano, Maltese, Il romanzo del commissario Vanina, Un vicequestore a Catania e Màkari, valorizzare il territorio, scoprire talenti locali e diffondere l’immagine della Sicilia a livello internazionale. La sera di domenica 14 luglio sul palco del Teatro Antico il premio verrà consegnato al grande produttore da Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, accompagnata da Ester Pantano, interprete della fortunata serie Màkari. Degli Esposti sarà inoltre protagonista di una Lezione di Cinema sulla sua carriera e sul rapporto fra film/serie e valorizzazione del territorio, che prenderà la forma di una conversazione fra il produttore, l’Assessore Amata, il critico cinematografico Enrico Magrelli e il direttore del TFF Marco Müller, che si terrà Il 15 luglio alle ore 13.00 nella Sala 2 del Palazzo dei congressi.

