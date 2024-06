Team Ebimotors, domenica si corre a Vallelunga la prima gara della stagione

Motociclismo

Il pilota catanese Giuseppe Nicolosi indica la strada: «È l’anno giusto per vincere»

VALLELUNGA – L’attesa è terminata. È tempo di accendere i motori. È tempo di Campionato Italiano Granturismo Endurance. Nel weekend si comincia con il primo test della nuova stagione automobilistica. All’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga (Campagnano di Roma) si comincia venerdì 14 con le prove libere, la prima sessione dalle 12,15, alle 13,15, e poi la seconda al pomeriggio dalle 17,45 alle 18,45. Sabato ancora prove libere dalle 11,50, poi le prove ufficiali che valgono da qualifiche, al via alle 18,35. Domenica il via alla gara dalle 15,30 che durerà 180’. Il Team Ebimotors si presenterà con un equipaggio già conosciuto nel mondo Racing. Il Team di Cermenate è di grande riferimento in Italia, i tre piloti, i siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, e Daniele Cazzaniga parteciperanno alla categoria PROAM eguideranno la Porsche 992 GT3 Cup.«Il Team Ebimotors, è una garanzia per tutti coloro amano il Motorsport – ha dichiarato l’etneo Giuseppe Nicolosi – È un Team di riferimento nazionale Porsche, la vettura è di grande affidamento abbiamo lavorato bene in questi mesi, int collaborazione con gli ingegneri e i meccanici. Il nostro team principal Enrico Borghi è ambizioso e noi vogliamo esaudire le sue aspettative. I nostri test che abbiamo svolto nelle settimane scorse a Imola hanno dato risultati soddisfacenti, abbiamo girato anche a Vallelunga e il feeling con la vettura sta crescendo sempre di più. Siamo pronti e vogliamo migliorare i risultati della stagione scorsa. L’obiettivo è subito iniziare con il piede giusto, nonostante gli altri team siano molto agguerriti. A Vallelunga vogliamo vincere».«Non vediamo l’ora di cominciare la stagione, questo weekend con la prima gara di Vallelunga – hanno affermato Daniele Cazzaniga e Davide Di Benedetto – I test fatti a maggio sono stati molto positivi e l’obiettivo è vincere ancora il titolo Porsche Gt Cup Pro Am».Programma prossime gare. Mugello 12-14 luglio 2024Imola 6-8 settembre 2024Monza 25-27 ottobre 2024

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA