Team Ebimotors, la pioggia abbondante complica le strategie: l’etneo Nicolosi e i compagni chiudono al 12° posto

Automobilismo

All’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, nella terza e penultima tappa del Campionato Italia Gran Turismo Endurance, il Team Ebimotors del pilota etneo Giuseppe Nicolosi chiude al 12° posto. Nella categoria GT Cup, l’equipaggio composto dai siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, e dal lombardo Daniele Cazzaniga, a bordo della Porsche 992 GT3 Cup dopo il 4° posto nella classifica generale conquistato nell’ultima gara disputata al Mugello, ieri – domenica 8 settembre – ha vissuto una giornata di grande difficoltà. È successo di tutto nella gara più difficile della stagione, caratterizzata da così tanta pioggia che ha imposto alla direzione gara la partenza in regime di safety car e diverse neutralizzazioni successive che hanno anticipato una prima bandiera rossa obbligando le vetture in pit lane. Al restart, di nuovo sotto regime di safety car, è seguita una pioggia ancora più abbondante e, dopo un’altra serie di safety car e incidenti, la gara è stata definitivamente interrotta dalla direzione gara al 104° minuto (38 giri) a causa della pista impraticabile per la pioggia abbondante. Il Team Ebimotors era partito dalla 5° posizione, e in partenza Cazzaniga aveva condotto l’autovettura in prima posizione della 2° Divisione Pro Am, nei due pit stop successivi a salire in vettura sono prima Nicolosi e poi Di Benedetto fino alla prima lunga interruzione con bandiera rossa. Alla ripartenza la pioggia scende sempre più abbondante ed il team decide di ritirare la vettura quando si trovava in dodicesima posizione, mentre la gara, dopo alcuni giri in regime di FCY, viene definitivamente interrotta.«Hanno bloccato la gara prima delle 3 ore – ha affermato Giuseppe Nicolosi – è stata una domenica complessa, strana. Serviva tanta fortuna. Ringrazio i miei compagni che sono stati molto bravi anche in quelle condizioni quasi al limite. Chiudiamo al 12° e mastichiamo amaro. Contiamo di chiudere a Monza con una prestazione di alto livello».Programma prossime gare. Monza 25-27 ottobre 2024

Luogo: Catania