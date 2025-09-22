Teatro del Gusto: a Piedimonte Etneo la Sagra della Vendemmia

Comunicati Stampa

Un appuntamento unico che ha saputo conquistare tutti e che ha visto in primo piano la valorizzazione del territorio dell’Etna e dell’Alcantara. Il Teatro del Gusto, a Piedimonte Etneo con la tradizionale festa della Vendemmia, ha saputo coinvolgere tutti i presenti con racconti e curiosità legati alla cultura del vino e alla storia locale. Gli stand del GAL e il workshop condotto da Salvo La Rosa hanno rappresentato un momento di grande partecipazione a cui è seguito lo showcooking dello chef stellato Giovanni Santoro. Raccontare la tradizione e l’eccellenza grazie ad un festival diffuso – promosso dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara – che, tra settembre e ottobre 2025, porta nelle piazze cittadine un mix di sapori, cultura, musica e spettacolo. “La valorizzazione del territorio è fondamentale – spiega il sindaco di Piedimonte Etneo e presidente del GAL Ignazio Puglisi – i nostri borghi hanno un potenziale enorme e il Teatro del Gusto è la vetrina ideale per raccontarlo, unendo comunità, produttori e visitatori sotto il segno dell’Etna e dell’Alcantara”.

