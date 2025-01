Termovalorizzatori, Lionti (Uil Sicilia): “Finalmente si parte, unico strumento per mettere fine all’emergenza rifiuti in Sicilia”.

Comunicati Stampa

Palermo. “Finalmente la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia diventa realtà. L’accordo, tra Regione e Invitalia, per la gestione dei rifiuti è senza dubbio un passo decisivo che vuole mettere fine a una emergenza continua del servizio di smaltimento e che punta a trasformare i rifiuti in ricchezza”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, che aggiunge: “Le province di Palermo e Catania continuano a rimanere colme di sporcizia e di rifiuti, con l’impianto di Bellolampo in perenne crisi, offrendo così a turisti e visitatori una cartolina desolante della nostra isola. La realizzazione dei due inceneritori è quindi la decisione più giusta che permetterà di trasformare il sistema di gestione dei rifiuti riducendo al minimo il ricorso alle discariche e valorizzando le risorse attraverso il recupero energetico”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA