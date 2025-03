The Cave Studio festeggia dal vivo 25 anni di musica

Comunicati Stampa

The Cave Studio festeggia 25 anni di attività, segnando un importante traguardo per uno studio di registrazione indipendente e di alta qualità. Fondato nel 2000 in via Luigi Capuana 110 a Catania da Rosy Galeano e Daniele Grasso, coppia professionale e nella vita, lo studio ha subito deciso di integrare le tecniche produttive tradizionali, apprese in Scandinavia e negli Stati Uniti, con le moderne tecnologie digitali, creando così un ambiente stimolante per musicisti innovativi.

L’anniversario sarà celebrato con una serie di iniziative, tra cui dischi, raccolte, contest, premi e concerti. Si inizia domenica 30 marzo, a partire dalle 20.30, da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con una vera e propria festa di compleanno in musica: The Cave Studio’s 25th birthday party: a journey in a different music, che vedrà alternarsi sul palco alcuni degli artisti che nel tempo hanno realizzato i loro splendidi lavori al The Cave Studio, più alcuni nomi nuovi che intorno allo studio stanno impostando le loro carriere: Cesare Basile, Roberto Dell’Era, Dinastia, Diego Mancino, Paolo Miano, Nedo, NiggaRadio, Nigra, RadioSabir, Tooma Elettrica.

Daniele Grasso e Rosy Galeano al The Cave Studio

Nel corso degli anni, The Cave Studio è diventato un punto di riferimento per numerosi progetti speciali, collaborando con artisti come Afterhours, Greg Dulli, Twilight Singers, John Parish e molti altri. Attraverso le etichette Dcave Records e TheKidsAreAllRight, ha dato vita a produzioni che uniscono le radici del Mediterraneo con influenze africane, esplorando sonorità che spaziano dal root blues alla gnawa music e all’elettronica. Il motto “From Simeto to Mississippi” sintetizza perfettamente questa fusione culturale e musicale. «Una serata per celebrare quanto di buono fatto in questi 25 anni, ma soprattutto quanto di buono stiamo facendo e faremo – commentano Rosy Galeano e Daniele Grasso -. The Cave è stato il nostro quinto studio (spesso in contemporanea ad altri), ma da quella “caverna” sentivamo potesse venir fuori qualcosa di speciale e così è stato. Volevamo portare quanto avevamo imparato dagli studi che avevamo frequentato in giro per il mondo, vedere i musicisti usarlo come casa per creare musica “no tricks no frills”, senza trucchi né fronzoli. Ora continua ad essere questo ma è diventato anche l’arma in più per le nostre due etichette DCaverecords e The Kids Are Allright consentendoci di mettere a disposizione degli artisti tutto il tempo necessario a realizzare le loro idee».

Qualche cenno sugli ospiti della serata. Cesare Basile è uno dei più intensi cantautori in Italia. Lo legano a The Cave due lavori eccellenti della sua produzione solista, “Closet Meraviglia” e “Gran Calavera elettrica”.

Cesare Basile

Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours (che a The Cave hanno realizzato il magnifico “Ballate per piccole jene”), vanta una carriera artistica ricca e variegata sia da solista che con vari progetti come The Winstons.

Roberto Dell’Era

La parola e la scrittura speciale sono le armi di Dinastia, nome d’arte di Maurizio Musumeci, sia che si tratti di denunciare l’indifferenza alla mafia o scrivere introspettivamente. Tantissime le collaborazioni da NiggaRadio a RadioSabir, da J-Ax a Mengoni.

Dinastia

Diego Mancino è stata una ventata di aria fresca in un mondo, quello del pop italiano, troppo spesso abbarbicato a soluzioni stantie. Autore raffinato, presta la sua penna a voci della musica italiana come Renga, Noemi, Nina Zili, Cristiano De André. I suoi album più importanti – “Cose che cambiano tutto” e “L’evidenza” – sono realizzati a The Cave.

Diego Mancino

Paolo Miano ha una scrittura essenziale, matura. Il suo ultimo disco “Revoluzione” è un lavoro che attraversa tempi differenti e li porta a noi.

Paolo Miano

Nedo fa parte dell’ultima “infornata” dei progetti che nascono e si sviluppano a The Cave. Cantautore lunare e concreto ha due singoli accolti benissimo dalla critica e un disco in arrivo.

Nedo

Niggaradio, la band che ha rivoltato come un calzino la musica folk mediterranea, coniugandola con blues ed elettronica. Tre album speciali hanno lasciato il segno, “Na Storia”, “FolkBluesTechno’n’nRoll e altre musiche primitive per domani”, “Santi Diavuli e brava genti”. Vanessa “Goldie” Pappalardo, Peppe Scalia, Andrea Soggiu e Daniele Grasso hanno fatto di The Cave casa.

Niggaradio

Nigra, trio elektro/acustico che con la sua musica parla di diritti sociali dal meridione al sud America ha appena completato il suo secondo lavoro realizzato a The Cave pronto a uscire in primavera.

Nigra

Radiosabir un passo avanti sulla strada che porta alla scoperta di una nuova identità nella musica dell’isola, un elektro-folk dal suono viscerale e straniante.

Radiosabir

Tooma Elettrica è la novità fra gli ultimi lavori a The Cave. Stanno preparando un disco che sarà una vera sorpresa in primavera.

Tooma Elettrica

Biglietti: € 12. Prevendita on line € 10 su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/xexlp3-the-cave-studios-25th-birthday-party-30th-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 30/03/2025

Data Fine: 30/03/2025

Ora: 20:30

Artista: Cesare Basile Roberto Dell’Era Dinastia Diego Mancino Paolo Miano Nedo NiggaRadio Nigra RadioSabir,Tooma Elettrica

Prezzo: 12.00

Info:

Il 30 marzo lo studio di registrazione fondato nel 2000 da Rosy Galeano e Daniele Grasso, celebra il compleanno speciale da Zo Centro culture contemporanee di Catania con l’evento The Cave Studio’s 25th birthday party: a journey in a different music. Tanti gli ospiti che interverranno: Cesare Basile, Roberto Dell’Era, Dinastia, Diego Mancino, Paolo Miano, Nedo, NiggaRadio, Nigra, RadioSabir e Tooma Elettrica