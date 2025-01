Tiziano Spada (Pd): “Democrazia paritaria, Siracusa perde un’importante occasione”

Comune

Amarezza per l’attacco alla consigliera comunale del Pd, Sara Zappulla, che aveva presentato la mozione - bocciata - sulla democrazia paritaria

Il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, esprime amarezza per l’attacco alla consigliera comunale del Pd, Sara Zappulla, che aveva presentato la mozione – bocciata – sulla democrazia paritaria.

“Sul merito – spiega il parlamentare regionale – è stato un errore politico non approvare la mozione e soprattutto fare un comunicato per giustificare tale scelta, sicuramente discutibile. Anche perché è impensabile che un argomento che dovrebbe unire tutti diventi invece terreno di scontro. Sara Zappulla – aggiunge l’on. Tiziano Spada – non ha bisogno di solidarietà perché si sa difendere benissimo da sola e nel suo ruolo di consigliera comunale, spiace constatare come qualsiasi argomento venga strumentalizzato. La città di Siracusa ha perso una preziosa occasione per poter contare in maniera più evidente sulla sensibilità, l’intuito e la competenza che le donne sono in grado di mettere in campo”.