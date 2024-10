Tiziano Spada (Pd): “No alla mega discarica nel territorio di Lentini”

Nel Siracusano

“Le comunità di Lentini e Carlentini sono fortemente preoccupate per via di un decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, il n. 290 del 24 settembre scorso, che esprime parere favorevole alla realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi in c.da Scalpello, territorio di Lentini”.

Così Tiziano Spada, deputato regionale del Pd, che aggiunge: “Si tratterebbe, qualora venisse realizzata, di una nuova mega discarica di circa 2.800.000 metri cubi e dell’estensione di circa 21 ettari. Non è accettabile che la Regione pensi di realizzare una nuova discarica in un territorio, come quello di Lentini e Carlentini, che ha già subito negli anni l’aggressione della più grande discarica della Sicilia e ha pagato un prezzo altissimo in termini di perdita della salute e di distruzione dell’ambiente”.

“I ritardi e le inadempienze della Regione in materia di gestione dei rifiuti, che la conducono alla necessità di aprire nuove discariche – ancora l’on. Tiziano Spada – non possono essere riversati sul diritto alla vita salubre che ha quella comunità e il suo territorio. Sosterrò con forza – conclude il parlamentare regionale – tutte le iniziative che provengono dalla popolazione di Lentini e Carlentini per contrastare questa nuova forma di violenza ai loro danni. Nessuna discarica dovrà mai più sorgere su quel territorio! L’assessore che ha emesso quel decreto faccia immediatamente un passo indietro e lo ritiri”.