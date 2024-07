Tommaso Paradiso racconta la sua felicità in Sicilia. Tra Catania e Palermo, il mare, le casette e l’ospitalità a prescindere

Musica

Ex frontman dei “TheGiornalisti”, dai due appuntamenti siciliani porterà un ricordo indelebile di una avventura siciliana che ha voluto raccontare tra le sue stories social

L’estate è sicuramente il periodo dell’anno più adatto per vivere la musica live. Centinaia sono i concerti in giro per la nostra isola. Ogni sera, in diverse location siciliane, è possibile ascoltare dal vivo ogni genere musicale. Dal cantante degli anni ’80 alla “new entry” della Generazione Z. Ogni concerto è un qualcosa di unico per chi assiste tra il pubblico. Ma ogni artista cosa porta con sé dopo l’esperienza live siciliana? Cosa la Sicilia e i siciliani donano ad ogni artista? Tommaso Paradiso per due appuntamenti siciliani (curati da Giuseppe Rapisarda Management) ha regalato tante belle emozioni al pubblico siciliano. L’artista è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l’essenza. La sua capacità di coinvolgere, sorprendere ed emozionare dal vivo è genuina e contagiosa. Paradiso, ex frontman dei “TheGiornalisti”, da questi due appuntamenti siciliani porterà un ricordo indelebile di una avventura siciliana che ha voluto raccontare tra le sue stories social. <<Vi racconto una cosa – ha scritto Paradiso su Instagram – macchina da Catania a Palermo. Mare sulla destra, troppo bello, troppo invitante. Fermiamo la macchina e ci facciamo un bagno. A caso, non so dirvi esattamente dove. C’erano delle casette lungo la costa incredibilmente piccole e romantiche allo stesso tempo. Ci buttiamo in un’acqua splendida – continua nel post Paradiso – e ci rimaniamo per una mezz’oretta. Dopo aver fatto il bagno, una signora ci fa entrare a casa sua (non sapeva minimamente chi cazzo fossi) e ci offre una doccia calda e ci fa pure cambiare i vestiti bagnati con quelli asciutti. Era felice e lo siamo stati anche noi. Ho vissuto in un attimo tutto quello che da una vita mi insegna mia madre: ospitalità a prescindere. Questa è o almeno dovrebbe essere l’Italia>>. Il racconto di Paradiso si chiude con un cuore rosso a “sottoscrivere” le sue emozioni. L’artista adesso è ripartito per il suo tour in tutta Italia, nel cuore dei siciliani c’è la voglia di rivederlo al più presto, sicuramente anche nel cuore di Paradiso c’è la voglia di riabbracciare la Sicilia e i siciliani. Magari per vivere “tutte le notti” “completamente” questa “sensazione stupenda” di ospitalità.