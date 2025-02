Torna a Palermo la “Visita delle sette chiese”

Comunicati Stampa

Palermo – Torna domenica 2 marzo a Palermo la “Visita delle sette chiese”. L’iniziativa è organizzata dalla compagnia dell’Immacolata e San Filippo Neri, in collaborazione con l’Associazione Identità Giovane e i ragazzi dell’Oratorio Vivo della parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa. I fedeli ripercorreranno un itinerario spirituale e culturale che risale al Medioevo e che nel XVI secolo San Filippo Neri, sacerdote educatore e pedagogo, proponeva a Roma per distogliere, soprattutto i giovani, dalle tante usanze pagane e dalla sfrenatezza del carnevale romano.

“Quest’anno – afferma il parroco della Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa Don Giuseppe Di Giovanni – visiteremo alcune delle chiese più belle del quartiere dell’Albergheria di Palermo e inizieremo con l’oratorio salesiano di santa Chiara, un centro che accoglie tanti ragazzi e che rispecchia in pieno quella che era la missione di San Filippo Neri. Lungo il cammino i momenti di preghiera, le riflessioni, i canti e la visita artistica delle chiese renderanno il percorso gioioso e sarà un momento di evangelizzazione per una Chiesa che non perde la speranza giubilare di annunciare il Vangelo”.

Il raduno è in programma alle 15.30 da Piazza Santa Chiara, quindi i partecipanti si muoveranno verso la prima tappa, la chiesa di Santa Chiara Assisi. Il pellegrinaggio proseguirà con le visite alla chiesa parrocchiale di San Nicolò di Bari, la chiesa di San Francesco Saverio, di Sant’Isidoro Agricola dei Fornai, di San Giorgio in Kemonia dei Benedettini e del Santissimo Salvatore della Croce. La settima e ultima tappa sarà la Chiesa Santa Maria dell’Itria alla Pinta.

Luogo: PIAZZA, Piazza Santa Chiara , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA