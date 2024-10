Torna l’ottava edizione della sagra del fungo porcino ad Alcara Li Fusi

Comunicati Stampa

Il 19 Ottobre alle ore 20:30 ad Alcara Li Fusi (Me) si terra’ nella bellissima e suggestiva cornice in Piazza Nenni, l’ottava edizione della Sagra del fungo porcino. sara’ un evento all’insegna della gastronomia ,musica, arte e spettacolo, che vedra’ bravissimi artisti a partire dalla Band “La Soluzione”, i DJ SET Simone Riccobono, e Chris Clun, i quali con tanta buona musica selezionata per eccellenza, faranno ballare i tantissimi visitatori accorsi come ogni anno numerosi, fino a tarda notte.

Per tutti gli appassionati dei Borghi piu belli d’Italia come Alcara Li Fusi, puo’ gia’ a partire dalle 16,00 del pomeriggio del 19 0ttobre 2024, partendo dalla piazza San Nicolo Politi, puo’ percorrere un itinerario turistico culturale con visite guidate nelle chiese e al Museo d’arte sacra, a cura dell’associazione Alcara Borgo Natura. Un occasione quelle delle sagre, per poter degustare il Fungo Porcino che da sempre e’ presente nelle tavole di tutto il mondo. E’ importante come attraverso il gusto e l’olfatto, possa parlare un linguaggio che punta su un messaggio che possa promuovere tutte le attività produttive a migliorare l’imprenditoria sia locale che Italiana.8

Luogo: ALCARA LI FUSI, MESSINA, SICILIA