Torna “Note di primavera a Sant’Anna” alla ricerca dei sentieri sonori di Verga

Festival

Molteplici eventi si svolgeranno dal 21 marzo al 12 aprile 2025 nella Chiesa di Sant’Anna, nel centro storico catanese

Torna “Note di primavera a Sant’Anna”, l’evento ideato e progettato da AreaSud, in collaborazione con il Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò e l’associazione Darshan, con la direzione artistica del musicologo Davide Pulvirenti, che propone in programma molteplici eventi che si svolgeranno dal 21 marzo al 12 aprile 2025 presso la Chiesa di Sant’Anna, nel centro storico catanese.

Quest’anno il titolo della quarta edizione del festival è “Chi ha il cuor contento sempre canta. Sentieri sonori intorno a Verga”. Nel segno della «stagion dei fior», la rassegna si apre nella chiesetta adiacente alla casa natale dello scrittore catanese Giovanni Verga. Qui, tra incontri culturali e concerti, si tenterà di far rivivere l’anima sonora e artistica della Catania che accompagnò gli anni fertili dell’autore dei Malavoglia.

La chiesa sarà la sede di iniziative e concerti volti all’animazione culturale del centro storico, per favorire una maggiore conoscenza del patrimonio storico-architettonico degli edifici esistenti e per creare nuove occasioni di diffusione della cultura musicale, consolidando le reti di collaborazione tra gli operatori culturali.

Il primo appuntamento è per venerdì 21 marzo alle ore 18.30 con “Giovanni Verga. Epistolario di famiglia”: l’evento dedicato all’epistolario dello scrittore e poeta catanese sarà un’occasione per scoprire il suo lato più intimo e umano. Attraverso le sue lettere, il pubblico verrà accompagnato in un viaggio tra affetti, segreti e fragilità che permetteranno di entrare nelle pieghe più profonde della vita familiare dei Verga.

“L’edizione di quest’anno intende sviluppare un dialogo tra concerti e incontri di approfondimento, volto ad esplorare la Catania degli anni di Giovanni Verga” dichiara il direttore artistico Davide Pulvirenti. “Il Festival si concentra sulla valorizzazione del contesto storico-culturale dell’epoca, coinvolgendo le principali realtà musicali locali. Inoltre – conclude – promuove il confronto e la collaborazione con altre realtà insulari, in un’ottica di scambio e arricchimento reciproco”.

A seguire il concerto degli studenti del Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” (domenica 23 marzo alle ore 11.00) e dell’I.O.S. Angelo Musco (6 aprile ore 11.00). Anche quest’anno, infatti, si rinnova il sodalizio tra “Note di Primavera” e i licei musicali, un incontro che celebra la passione e la crescita delle nuove generazioni di musicisti.

Nei giorni a seguire in programma molteplici concerti proposti, come quello del coro polifonico Freedom (venerdì 28 marzo ore 19.00) dove la festività pasquale sarà raccontata attraverso un avventuroso viaggio musicale che abbraccia tradizioni e periodi storici diversi, il concerto del Quartetto Tetra Kordes (domenica 30 marzo ore 19.00) e del Sikelia Slide Quartet (venerdì 4 aprile ore 19.00).

Non mancheranno i momenti di approfondimento e dibattito, come quello in calendario dal titolo “Paesaggi mandolinistici fin de siècle tra colto e popolare” (venerdì 30 marzo ore 18.00) e un focus dal titolo “Il Verismo e la cultura figurativa a Catania nel secondo Ottocento” (sabato 12 aprile ore 18.00).

In programma anche la presentazione del libro “Le articolate vicende della banda di Caltagirone” di Luciano Buono (venerdì 4 aprile ore 18:00). Per visionare il programma completo www.areasud.it ; per informazioni e-mail: associazioneareasud@gmail.com; tel.: 331 4861931.