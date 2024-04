Torna venerdì a Palermo la “Visita delle 7 Chiese”

Comunicati Stampa

Torna a Palermo venerdì 19 aprile alle 21 la “Visita delle 7 chiese” sulle orme di San Filippo Neri. Dopo la grande partecipazione di fedeli negli anni precedenti e nel doppio appuntamento del 2023, Padre Giuseppe Di Giovanni, parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà e Rettore del Santuario di Santa Teresa, ha voluto riproporre l’itinerario del pellegrinaggio cristiano medievale praticato a Roma e rivitalizzato e formalizzato nel XVI secolo da San Filippo Neri che con questa tradizione voleva far allontanare i fedeli dalle “seduzioni” offerte dal carnevale romano. Quest’anno, poi, la visita, coincide con il 400° anniversario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia e per l’occasione nell’arco delle varie tappe sarà dedicato un pensiero e una preghiera alla Santuzza. L’appuntamento per la partenza e la prima tappa è la chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda 220. Da lì i fedeli proseguiranno secondo il seguente itinerario : Santuario della Provvidenza, chiesa di Sant’Antonio Abate, Sant’Andrea dei Farmacisti, Santa Maria La Nova e Santa Maria di Porto Salvo. La settima e ultima tappa sarà la chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Ad animare la serata con preghiere e momenti di riflessione saranno la “Compagnia dell’Immacolata e San Filippo Neri”, l’associazione “Identità Giovani”, i ragazzi di “Oratorio Vivo”, inaugurato proprio quest’anno e il gruppo della Divina Misericordia che animerà i canti . “Percorriamo le strade del centro storico della nostra amata città di Palermo con la gioia contagiosa di San Filippo Neri annunciando il vangelo, ammirando la bellezza artistica delle nostre chiese e portando a tutti, anche ai lontani, la freschezza dell’annuncio pasquale – afferma Don Giuseppe Di Giovanni – In questo anno giubilare rosaliano chiederemo alla nostra Santuzza di liberare la città di Palermo dalle ataviche pesti che deturpano il suo volto”.

Luogo: chiesa di Santa Ninfa , Via Maqueda, 220, PALERMO, PALERMO, SICILIA