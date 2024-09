Tribute to Diane Schuur: una produzione inedita omaggio del Brass Group alla stella internazionale

Comunicati Stampa

“C’è qualcosa nei cantanti. Per me, sanno come ottenere il massimo da una canzone e fuori da un testo, indipendentemente dal genere” queste le parole di Russell Malone in un articolo uscito su All About Jazz nel 2016. Le stesse vengono ricordate oggi dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group con intenso calore per un caro amico, artista per eccellenza, musicista versatile e pieno di sentimento che ha incarnato la chitarra jazz per la sua generazione, che si è esibito in un concerto indimenticabile per le magiche vibrazioni delle sue strings per la stagione Brass in Jazz, scomparso improvvisamente a Tokyo venerdì 23 agosto. E le stesse incarnano lo spirito del concerto dedicato ad un’altra icona mondiale del jazz, regina assoluta di svariati Grammy Awards, Diane Schuur, anch’ella ospite ben quattro volte del Brass Group. Sarà proprio lei Stella indiscussa del jazz, che di recente ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene, la protagonista del concerto Tribute to Diane Schuur, una prima assoluta con una produzione inedita del Brass Group che firma l’omaggio dedicato alla celebre cantante.

La Schuur ha pubblicato ben 23 album e ha esteso il suo repertorio jazz per includere essenze di musica latina, gospel, pop e country. Il suo album di maggior successo è Diane Schuur & the Count Basie Orchestra, che è rimasto al numero uno della Billboard Jazz Charts per 33 settimane. Ha vinto i Grammy Awards per la migliore performance vocale jazz femminile sia nel 1986 che nel 1987 e ha avuto altre tre nomination ai Grammy. Così sarà protagonista di una serata indimenticabile, interpretata dalla inconfondibile cifra stilistica di Lucy Garsia, figlia d’arte, che desidera con questo concerto rendere un vero e proprio omaggio alla straordinaria carriera della Schuur. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più amate e riconosciute a livello internazionale grazie all’interpretazione magistrale di Lucy che verrà accompagnata per l’occasione dalla Brass Youth Jazz Orchestra diretta dal Maestro Domenico Riina.

La Rassegna #Steri24 che ha visto susseguirsi sul palco artisti di grande calibro, continua così a settembre con un evento speciale. Appuntamento allo Steri Hall il 7 settembre, sempre alle ore 21.30 con Lucy Garsia e la BYJO diretta dal Maestro Domenico Riina. La rassegna continua il 14 settembre con il concerto di Diego Spitaleri in duo al Chiostro dello Steri.