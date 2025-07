Trio Mandili, per Alkantara Fest a Catania la favola musicale caucasica

Palazzo Platamone

Finito il festival a Pisano di Zafferana Etnea stasera inizia la sezione Off di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music giunto alle XXI edizione e organizzato in varie località ai piedi dell’Etna dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano. In programma un evento in esclusiva siciliana del festival ovvero il concerto del Trio Mandili, ensemble femminile georgiano che si esibirà oggi, martedì 29 luglio, alle 21, nella corte “Mariella Lo Giudice”, già noto come Cortile Platamone all’interno del Palazzo della Cultura di Catania.

Il Trio Mandili – Tatuli Mgeladze e Tamari (Tako) Tsiklauri voce, e Mariam Kurasbediani, voce e panduri – è un gruppo di musica popolare che proviene dalla Georgia e che riprende la tradizione dei canti polifonici dello Khevsureti, una regione degli altipiani del nord-est del Paese transcaucasico. Il trio si esibisce intrecciando le linee melodiche e armonizzate delle voci ammalianti delle tre cantanti, con l’accompagnamento ritmico del panduri, strumento a tre corde tipico delle regioni dell’est della Georgia, utilizzato tradizionalmente per accompagnare canti d’amore, canti eroici e danze.

Una moderna fiaba caucasica. La polifonia tradizionale georgiana è eseguita con delicatezza da cantanti donne. Le loro voci magiche, come ruscelli che scendono dalle montagne, penetrano nel cuore. Qualche anno fa tre affascinanti ragazze georgiane sono “esplose” sul web e sono diventate delle star. Questa “favola” è iniziata il giorno in cui tre amiche, durante una passeggiata in paese, hanno deciso di cantare una canzone e lo hanno caricato su Internet. La loro vita da quel momento è cambiata. Nel giro di due settimane il video è stato visto da un pubblico di milioni di persone. La popolarità del Trio Mandili cresce ogni giorno. Oggi il gruppo ha oltre 1.350.000 iscritti su Facebook e 1.700.000 su YouTube ed effettua tournée in tutto il mondo. Il nome del gruppo non è stato scelto per caso. Il mandili è un copricapo femminile a forma di sciarpa. Tradizionalmente, le donne gettavano un fazzoletto a terra quando volevano riconciliare gli uomini in conflitto.

Il direttore artistico di Alkantara Fest Mario Gulisano: «Il Trio Mandili ormai fa parte degli artisti di punta della scena world. Per le tre ragazze georgiane conta molto l’aspetto social attraverso i quali ricevono un sacco di consensi, un gruppo musicale che dà molto valore all’immediatezza della comunicazione. Una scelta musicale la nostra dalla parte delle donne che oggi conta in un momento in cui certi valori sono messi in discussione e le donne sono troppo spesso vittime di violenza».

Il Trio Mandili ha pubblicato quatro album: “With Love” nel 2015, “Enguro” nel 2017, “Sakartvelo” nel 2022 e “Hallelujah” alla fine dello scorso anno. Le loro composizioni liriche rivelano lo spirito unico della pittoresca Georgia e l’ampiezza dell’anima del popolo georgiano. Dopo tre album di successo radicati nelle tradizioni popolari georgiane, “Hallelujah” è una raccolta di preghiere accorate, dieci tracce cantate a cappella che danno vita al potere puro e risonante della tradizionale polifonia georgiana. Queste canzoni non sono semplicemente musica; sono messaggi profondamente spirituali, intessuti di riverenza e devozione. Le canzoni sono eseguite in georgiano, greco, arabo, rumeno e aramaico – una testimonianza della visione del Trio Mandili di un mondo connesso dalla fede, dall’armonia e dall’antica bellezza delle voci polifoniche.

Corte “Mariella Lo Giudice” (Cortile Platamone), Palazzo della Cultura: via Vittorio Emanuele II n. 121, Catania. Biglietto: € 15. Prevendita tramite Circuito BoxOffice Sicilia (via Giacomo Leopardi, 95 Catania, telefono 095.7225340) e i suoi punti vendita. Prevendita on line su https://www.ctbox.it/C23/5892/Content.aspx/Eventi/Concerti/TRIO_MANDILI-_SAKARTVELO_29_07_2025

I nfoline/WhatsApp: + 39 345.5206150.Entrando nella community su WhatsApp si trovano info e aggiornamenti su concerti e eventi musicali, novità, o offerte speciali e biglietti o servizi utili come car sharing.

