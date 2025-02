“Trova le differenze!”, lo spettacolo esilarante dei Badaboom in scena al Teatro Apparte di Palermo

Comicità

Venerdì 14 marzo alle ore 21

Un viaggio irriverente e commovente attraverso le differenze che ci rendono unici, e che con esilarante ironia mette a nudo le nostre presunte imperfezioni. “TROVA LE DIFFERENZE!” è il nuovo spettacolo dei Badaboom, la coppia comica composta dai siciliani Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano, in scena il prossimo venerdì 14 marzo alle ore 21 al Teatro Apparte di Palermo.

Seguitissimi anche sui social dove sbancano di risate, Ale e Giuli portano sul palco sketch brillanti sui piccoli e grandi contrasti che caratterizzano in particolare la vita a due. Lei, un’anima ansiosa paralizzata dal timore del fallimento, lui, il re della pigrizia, maestro dell’arte del rinvio. Due mondi opposti, tra staticità e frenesia eccessiva, due punti di vista nettamente differenti, che si scontrano e si attraggono, rivelando un paradosso irresistibile: diversi nei modi, ma identici nell’immobilità.

Ma non ci sono solo i contrasti tragicomici di coppia! Sul palco, una persona mancina racconta ironicamente il suo adattamento in un mondo progettato per destrorsi. Si ride, si riflette, e si celebra il valore dell’ingegno quando la vita ti chiede di essere creativo anche nelle piccole cose.

E poi, i protagonisti dello spettacolo scavano anche nelle dinamiche familiari, per far riflettere sorridendo.

Non poteva mancare, poi, un tocco di Sicilia, ovvero la storia d’amore di Agatina e Totò, i Romeo e Giulietta nostrani: lei una catanese di fuoco, lui un palermitano dal cuore grande, alle prese con i loro battibecchi sulle diversità per cultura, usi e costumi, eppure uniti dalla forza travolgente dell’amore che abbatte ogni confine.

È così che, attraverso la risata, “TROVA LE DIFFERENZE!” celebra la bellezza delle imperfezioni, dimostrando che sono proprio le divergenze a rendere ogni relazione, ogni famiglia e ogni storia unica e straordinaria.

Lo show gode della regia di un grande comico italiano, Roberto Ciufoli, che tra ironia e profondità di pensiero dà così un anticipo di “TROVA LE DIFFERENZE!”. “Possiamo essere tutti realmente uguali solo se accettiamo di essere differenti. Ci sono differenze che fanno la differenza: ci sono artisti bravi (Giuliana e Alessandro) e altri meno, ci sono spettacoli belli (Trova le differenze) e altri meno, ci sono meno e altri più (non sapevo più che dire). Per dirla come Giorgio Gaber, “all’Universo non gliene importa niente dei popoli, delle nazioni, l’Universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti, non c’è futuro”.

È uno spettacolo ASC Production con la regia di Roberto Ciufoli, aiuto regia Massimo Tuccitto. Scritto da Alessandro Aiello, Giuliana Di Stefano, Simone Riccobono e Giovanni Arnone.