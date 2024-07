Tutto pronto a Vicari per la terza edizione del festival di Street Art. Concorsi con premi fino a 2000 euro

Comunicati Stampa

Tutto pronto a Vicari per la terza edizione della manifestazione “Street Art”, che si terrà nei giorni 27 e 28 luglio 2024. L’iniziativa è organizzata con l’obiettivo di valorizzare il contesto urbano e incrementare l’attrattività turistica e culturale del Comune di Vicari attraverso l’arte urbana. Si intende, inoltre, promuovere la creatività e il talento degli artisti partecipanti, trasformando Vicari in una galleria d’arte a cielo aperto.

In questa occasione, il Comune di Vicari ha pubblicato due bandi di concorso: il primo per la selezione di un progetto artistico dedicato alla realizzazione di un murale su una superficie muraria in una strada del territorio comunale, in via Principe Umberto, 64. Il secondo per la partecipazione al concorso di pittura estemporanea sul tema ‘L’arte di essere donna’. Entrambi sono aperti ad artisti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età.

Per quel che riguarda la prima iniziativa, l’artista o gli artisti selezionati avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività sulla superficie muraria designata, offrendo così alla comunità locale e ai visitatori un’esperienza visiva unica e coinvolgente. Le opere proposte dovranno rispettare i temi e le linee guida stabilite dal bando. In particolare, il murale dovrà rappresentare una tra le due figure religiose significative per la storia locale: Santa Rosalia, in occasione del 400º anniversario del Festino, oppure Sant’Agata, figura venerata nella tradizione popolare di Vicari.

Le storie e le leggende legate a queste figure rendono il progetto ancora più significativo e ricco di tradizione. Santa Rosalia è infatti venerata a Vicari perché si crede che la sua intercessione abbia liberato il paese dalla peste. La devozione verso di lei è nata in seguito a questo evento miracoloso e si è mantenuta viva nel tempo. Su Sant’Agata, invece, si narra che un giorno, arrivata a Vicari durante una giornata di caldo torrido, si mise in fila per prendere dell’acqua, ma nessuno degli abitanti del paese le offrì da bere. Solo una donna, una forestiera che gestiva un’attività, le diede dell’acqua per dissetarsi. In segno di gratitudine, Sant’Agata diede la benedizione a tutti i forestieri che avessero avviato un’attività a Vicari, dichiarando che da quel giorno in poi tutti loro avrebbero avuto fortuna in quel territorio.

Tornando al concorso, il vincitore riceverà un premio di 2.000 euro. L’opera dovrà essere completata entro il 28 luglio 2024 alle ore 15. Gli artisti interessati a partecipare possono consultare il bando completo e scaricare la modulistica necessaria sul sito ufficiale del Comune di Vicari all’indirizzo: www.comune.vicari.pa.it. Le proposte artistiche devono essere originali e inedite, e non devono contenere pubblicità o messaggi di violenza, politici, razziali o lesivi del comune senso del pudore. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Vicari.

La seconda iniziativa prevista, come detto, è un concorso di pittura estemporanea sul tema ‘L’arte di essere donna’. Il Comitato Promotore dell’evento Street Art, in collaborazione con la Consulta delle Donne e con il patrocinio di Living90020, e si terrà domenica 28 luglio 2024 a Vicari, in provincia di Palermo. Anche in questo caso il concorso è aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri, senza limiti di età, che potranno iscriversi entro le ore 10 del 28 luglio 2024 inviando il modulo di partecipazione compilato e sottoscritto all’indirizzo email street.art.vicari@gmail.com o consegnandolo personalmente alla commissione tecnica incaricata della vidimazione delle tele presso Palazzo Pecoraro-Maggi.

Il tema del concorso vuole celebrare e valorizzare la presenza e il contributo delle donne nella società. Le opere potranno rappresentare vari aspetti della figura femminile, tra cui la bellezza, la forza, la resilienza, la maternità, l’emancipazione, il lavoro e il contributo culturale delle donne alla collettività. Gli artisti partecipanti dovranno realizzare le loro opere in loco tra le 8 e le 18:30 del 28 luglio 2024. Le tele verranno saranno giudicate da una giuria qualificata, il cui verdetto sarà inappellabile. La premiazione avrà luogo alle ore 19:30 e premierà le tre migliori opere con i seguenti riconoscimenti: al primo classificato andranno 500 euro, al secondo 250 euro e al terzo 150 euro. Le opere vincitrici diventeranno proprietà del Comitato Promotore, della Consulta delle Donne e di Living90020, e potranno essere utilizzate per future pubblicazioni ed esposizioni, con menzione dell’autore.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli artisti a partecipare a questo evento, che rappresenta un’importante occasione per mettere in luce il proprio talento e contribuire alla valorizzazione culturale del territorio: “Street art Vicari, terza edizione del festival di arte urbana – dichiara l’assessore allo Spettacolo e al Turismo, Ferdinando Sclafani – non rappresenta soltanto un’occasione di immersione nell’arte urbana che anno dopo anno arricchisce il nostro splendido centro medievale, ma anche per riscoprire angoli nascosti della nostra città, valorizzando il patrimonio urbano e creando un dialogo tra passato e presente. Le performance, le installazioni e i murales vedranno le nostre strade vive e vibranti, stimolando riflessioni e discussioni sul ruolo dell’arte nello spazio pubblico, mentre i visitatori potranno godere dei numerosi siti di interesse turistico tra cui il Castello, gli scavi archeologici di S. Maria di Boikos, Palazzo Pecoraro-Maggi, La Cuba Araba e le numerosissime chiese del centro storico. Invitiamo gli artisti ad accorrere numerosi e a tutti i visitatori a partecipare attivamente agli eventi in programma, che includono visite guidate, workshop e incontri con gli artisti. Il Festival di Arte Urbana – conclude – è pensato per essere un momento di aggregazione e condivisione, in cui l’arte diventa strumento di coesione sociale e di crescita culturale”.