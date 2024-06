Tutto pronto per la nuova edizione del Nomad Fest: primo appuntamento il 16 giugno

LA RASSEGNA MUSICALE

Tutto pronto per la nuova edizione del Nomad Music Fest, il NMF 2024, la rassegna musicale itinerante che miscela sonorità funk, jazz e disco, ospitata in alcune delle location più prestigiose di Palermo. Gli appuntamenti di quest’anno prevedono l’esibizione di band, dj e artisti internazionali, supportati di volta in volta da quelli locali. Tutti gli eventi si svolgeranno la domenica, da giugno a ottobre, fatta eccezione per il mese di agosto. Tutti gli eventi avranno inizio a partire dalle ore 16 e termineranno a mezzanotte.

Si apre col botto domenica 16 Giugno, quando allo Stand Florio si esibirà uno dei DJ, selector e produttori più influenti al mondo, Danilo Plessow, conosciuto anche con l’acronimo M.C.D.E., Motor City Drum Ensamble. Danilo Plessow è conosciuto per una sconfinata conoscenza della musica e un’abilità tecnica che si sviluppa nel maneggiare i dischi. Un artista eclettico con una vasta selezione di dischi, una fervida passione per le rarità in vinile e un’instancabile curiosità per la ricerca di tesori musicali nascosti.

La rassegna musicale proseguirà il 7 Luglio presso Villa Bordonaro ai Colli con la band francese Stella & The Longos e il dj brasiliano Millos Kaiser. La band di Stella Zekri & Ed Longo è composta da membri che hanno radici sparse in tutto il mondo: tedesche, francesi, italiane e latino-americane. Il loro sound rende omaggio allo Zouk e al Boogie degli anni ’80, visti attraverso le lenti dell’underground parigino.

Millos Kaiser, negli ultimi dieci anni, si è guadagnato la reputazione di selezionatore tra i più entusiasmanti in circolazione. La sua dedizione nel far conoscere e celebrare la musica incredibilmente ricca e diversificata del suo paese nativo, il Brasile, è al centro della sua cifra artistica. I set di Millos spaziano dal soul di strada brasiliano fino alle oscurità di Bahia attraverso campionamenti di synth degli anni Ottanta.

La rassegna musicale del NMF24 proseguirà a Settembre, a Villa Bordonaro ai Colli, Domenica 15, con la dj brasiliana Giu Nunez e il fondatore di Rush Hour, Antal.

Giu Nunez è nata a São Paulo ed è una giovanissima DJ dall’età di 18 anni. Fin da bambina ha collezionato musica e ha modellato la sua estetica scoprendo dischi in vinile con ricercatezza, raggiungendo un’incredibile versatilità nel mescolare generi e percezioni.

Antal, dj eccezionale, è co-fondatore di Rush Hour Records, etichetta discografica olandese tra le più importanti al mondo. Con un’ampia collezione di dischi seleziona dalla house di Chicago e Detroit fino alle perle rare di afro, funk e disco. Al suo riconoscimento nel panorama mondiale ha contribuito sicuramente il magico concerto tenuto al famoso Lowlands Festival nel 2014, insieme a Hunee. Così ha iniziato a suonare in tutto il mondo, da Oslo a Singapore, da Tokyo a San Francesco.

Il Nomad Music Festival terminerà Domenica 13 Ottobre con l’esibizione di uno dei massimi rappresentanti della scena musicale elettronica contemporanea, il dj tedesco Roman Flügel. Selector, artista, produttore, remixer e proprietario di un’etichetta, le sue pubblicazioni di dischi iconici lo rendono un punto di riferimento per la house e la techno europea.

A supporto degli ospiti, durante tutta la serie di eventi, si alterneranno alcuni artisti locali: da CSS, Cosmic Soul Selection, progetto musicale di Gabriele Giannetto, dj e direttore artistico del Nomad Music Festival, che durante le sue selezioni musicali miscela funk, jazz-fusion, sonorità brasiliane e africane, a Gianluca Biondo a.k.a. Bjondo, che con la sua ricerca musicale eclettica, combina selezioni che vanno dalla black music a raffinati giri jazz e ‘Nu jazz’, passando per le sonorità etniche verso le complesse tessiture sonore del prog, fino ad arrivare a Marina Morena, ultimo alter ego di Camilla Belmonte, brasiliana d’origine e artista poliedrica, che attraverso le sue radici sudamericane sperimenta un viaggio musicale, puramente in vinile, tra bossa nova, funk e sonorità outernational.

I biglietti del festival sono acquistabili tramite la piattaforma Ticketsms e presso i canali social dell’evento, nomadmusicfestival24. Per l’evento del 16 giugno, sono esauriti i biglietti a 20€ euro e al momento il costo del ticket è di 23,50 euro. (Il giorno dell’evento costeranno 1,50 in più). Per gli eventi successivi sono già attive le vendite promozionali per chi acquisterà il biglietto in anticipo (anche in questo caso le date sono visibili tramite i canali social dell’evento e presso la piattaforma Ticketsms).

NOMAD OFF

La rassegna musicale prevede anche una serie di eventi collaterali, Nomad OFF. A partire da Mercoledì 17 Luglio, dalle ore 19, si terrà presso la Società Canottieri Trinacria, l’esibizione di Dente, accompagnato da Simone Chiarolini con il progetto “Iperbolica”, un reading musicale tra le stelle e il mare. Un viaggio di andata e ritorno dalle profondità dense degli oceani al vuoto dello spazio interstellare attraverso libri, immagini e canzoni che hanno accompagnato la ricerca di Dente.

In apertura, Buzzy Lao, con la presentazione del suo nuovo singolo “Io che non conosco più l’amore”. La canzone italiana che incontra le radici del Blues tradizionale Africano, le ritmiche Roots dell’Afrobeat e il Folk.

L’accesso per gli eventi targati Nomad OFF sarà garantito solo per chi è in possesso dei biglietti del primo [Domenica 16 Giugno, Stand Florio] e del secondo evento [Domenica 7 Luglio, Villa Bordonaro ai Colli], fino ad esaurimento posti e previa compilazione dell’apposito form.