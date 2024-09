UGL Salute Sicilia, “Nomine Sanità: si riporti al centro del dibattito il paziente”

Sindacato

"Finalmente le Direzioni strategiche sono al completo e potranno lavorare nel pieno dei poteri e delle funzioni che la legge gli riconosce"

Il segretario regionale UGL Salute Sicilia Franco Scaduto e il Coordinatore Regionale Sanità Pubblica Fabrizio Denaro intervengono sulla conclusione delle nomine in sanità. “Abbiamo appreso dagli organi di stampa della conclusione del lungo iter per la nomina dei nuovi Direttori Sanitari ed Amministrativi delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e dell’IRCCS Bonino Pulejo. Finalmente le Direzioni strategiche sono al completo e potranno lavorare nel pieno dei poteri e delle funzioni che la legge gli riconosce. Non è nostra competenza entrare nel merito delle scelte o dei curriculum dei nominati ma ci auguriamo che le polemiche, reali o non, di questi giorni terminino e si possa riportare al centro del dibattito i bisogni dei malati e della sanità regionale” affermano i sindacalisti. “Infatti – proseguono Scaduto e Denaro – sono ancora numerosi i problemi e le criticità della sanità regionale. Facciamo riferimento, ad esempio, alla riduzione delle liste d’attesa, alla riorganizzazione della rete ospedaliera, alla riforma della sanità territoriale, alla prevenzione e contrasto alle aggressioni del personale sanitari, a nuove assunzioni per colmare i vuoti in organico, all’utilizzo di nuove tecnologie e si potrebbe continuare. Ci attende un autunno caldo e l’auspicio è che tutti facciano la loro parte per dare le risposte che i cittadini e i lavoratori della sanità si aspettano.

La UGL Salute Sicilia si farà trovare pronta a dare il proprio contributo, a confrontarsi su tutti i temi, tenendo fede agli obiettivi di giustizia sociale e partecipazione dei lavoratori che contraddistingue l’azione della nostra organizzazione sindacale. Concludiamo augurando a tutti i nuovi Direttori gli auguri di un ottimo e proficuo lavoro”.