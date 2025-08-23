Uici e Irifor, parte l’ultimo Campo estivo per non vedenti e ipovedenti del 2025

Comunicati Stampa

Il terzo appuntamento di quest’anno – dopo quelli del Sikania Resort, in provincia di Caltanissetta, tra giugno e luglio e del Baglio Basile, nel Trapanese, all’inizio di luglio – prende il via oggi nell’hotel Royal di Messina e prevede gite sull’Etna nelle Gole dell’Alcantara nonché escursioni in barca da Giardini Naxos. L’iniziativa è rivolta a una decina di non vedenti e ipovedenti tra i 14 e i 21 anni non accompagnati e con pluriminorazioni. Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale dell’Uici e dell’Irifor Sicilia: “Per molti di loro è la prima esperienza lontano dalle famiglie, un’occasione preziosa per crescere in autonomia e autostima”

“Prende il via oggi l’ultimo campo estivo riabilitativo di quest’anno, che si svolge tra le province di Messina e Catania ed è rivolto ai ragazzi non vedenti e ipovedenti e con lievi minorazioni aggiuntive, di età compresa tra i 14 e i 21 anni e non accompagnati”.

Lo ha detto Maria Francesca Oliveri, presidente del consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dell’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione Sicilia, nel presentare l’iniziativa organizzata dall’Irifor regionale in collaborazione con le sezioni territoriali siciliane dell’Uici e con lo stesso Irifor nazionale, che avrà come base l’hotel Royal di Messina e prevede gite sull’Etna e nelle Gole dell’Alcantara nonché escursioni in barca da Giardini Naxos.

“Per molti di loro – ha aggiunto Maria Francesca Oliveri – si tratta della prima esperienza lontano dalle famiglie, un’occasione preziosa per crescere in autonomia e autostima, ma anche per stringere nuove amicizie, per vivere la bellezza dello stare insieme e la forza della condivisione. Ringraziamo dunque le famiglie che, ancora una volta, ci hanno rinnovato la loro fiducia”.

Il campo estivo che comincia oggi è il terzo appuntamento di quest’anno dopo quelli del Sikania Resort, in provincia di Caltanissetta, tra giugno e luglio e del Baglio Basile, nel Trapanese, all’inizio di luglio.

Coordinatrice del campo, cui partecipa una decina di ragazzi e ragazze, è Francesca Panzica, psicologa. Tra gli operatori ci sono poi Massimo Russo e Francesco Impollonia, come istruttori di orientamento e mobilità e di autonomia personale. Gli assistenti del Servizio Civile sono Ester Bianchini ed Enrico Di Raimondo. Altra assistente è Maria Pia Saccà.

Il programma di quest’ultimo campo estivo prevede, oggi, la sistemazione in albergo, domani un’escursione alle zone sommitali dell’Etna prima su camion fuoristrada e poi a piedi.

Lunedì ci si sposterà al lido Mykonos di Giardini Naxos, con escursioni in canoa e in moto d’acqua e gite in barca all’Isola Bella e alle Grotte Azzurre.

Martedì, poi, visita alle Gole dell’Alcantara e passeggiata sui Colli Peloritani.

Mercoledì e giovedì sono previste al mattino attività ricreative connesse al diving, sulla spiaggia di Torre Faro a Capo Peloro. Nel pomeriggio, trekking sui peloritani con percorso sensoriale e attività di Agroyoga nei boschi.

Venerdì, infine, visita al Parco Avventura dei Peloritani.

DIDASCALIE

a – La presidente del Consiglio regionale dell’Uici Maria Francesca Oliveri

b – Francesca Panzica, coordinatrice dell’ultimo campo estivo del 2025

c – Massimo Russo, istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale

d – Uno degli assistenti, Pietro Bonfiglio, in una foto scattata nel campo di Caltanissetta

e – L’ingresso del Royal Palace Hotel di Messina