Ultima conferenza del “Progetto educativo antimafia” promosso dal Centro Pio la Torre

“Le donne tra pregiudizi, violenza di genere e partecipazione alle organizzazioni criminali a partire dal rapporto OSCE 2023” è il tema dell’ultima conferenza della 19sima edizione del Progetto educativo antimafia, promosso dal Centro Studi Pio La Torre.

Dalle 9 alle 11 di venerdì 28 marzo, al Liceo Classico Vittorio Emanuele II, in via Simone di Bologna 11, ne parleranno l’avvocato Monica Genovese, e Manoela Patti, docente di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali UNIPA. Coordinerà i lavoro la giornalista Silvana Polizzi.

In collegamento streaming, come al solito, ci saranno gli studenti delle scuole italiane coinvolte nel progetto, che potranno rivolgere ai relatori le proprie domande, approfondendo in tal modo i temi della legalità, del contrasto alle criminalità organizzate e della cittadinanza attiva, proposti e trattati dal Centro Studi Pio La Torre.

Luogo: Liceo Classico Vittorio Emanuele II, via Simone di Bologna 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA