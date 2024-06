Ultime impressioni Etnacomics 2024

Catania

Perlopiù positivi sono i pareri di espositori, membri dello staff e giovani che hanno popolato “le ciminiere” in questo caldo giugno del 2024 in occasione della fiera del fumetto Etnacomics.La presenza di ospiti di importante rilevanza come Rocco Siffredi, Itziàr Ituño (Lisbona de “La casa di Carta”), Nino Frassica e tantissimi altri ospiti hanno attirato appassionati e curiosi causando anche il “problema” principale, che problema in teoria non è, ovvero l’intensissima affluenza. Gli espositori sono particolarmente contenti dell’esperienza evidenziando sempre quanto sia un’occasione per poter condividere le proprie passioni, il proprio piacere nel poter dedicare giornate intere ai propri interessi.Tanti giovani sono i membri dello staff che grazie a stage e reclutamenti vari sono riusciti ad addentrarsi nel lato gestionale di questa fiera, occupandosi magari riprese e foto. Ma i veri protagonisti di eventi di questa portata sono le persone che camminano per i corridoi per giornate intere, avendo così delle giornate intere dedicate ad interessi che diventano sempre più diffusi, sempre più alla portata di tutti, dai videogiochi ai fumetti, dal cosplay al gioco di ruolo.Il concludersi di questa esperienza è un po’ la fine del capitolo, la fine di un piccolo pezzo di qualcosa più grande che è il fare sapere che anche in città come Catania la comunità di “nerd” è davvero grande. E` il condividere i propri piaceri che aggiunge il sale alla vita.