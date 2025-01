Un appuntamento di solidarietà e divertimento al Bowling della Playa di Catania

Comunicati Stampa

Una giornata speciale all’insegna della solidarietà e del divertimento presso il Bowling alla Playa di Catania, organizzata dal Leo Club Catania Val Dirillo e dal Siulp Catania (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia). L’evento ha regalato momenti di gioia e spensieratezza a circa 100 bambini accompagnati dalle rispettive famiglie, appartenenti alla comunità della ‘’La Città dei Ragazzi’’ di San Cristoforo, un centro di rigenerazione sociale che promuove attività educative, sportive e culturali per bambini, giovani e famiglie nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania.

Nell’ambito dell’iniziativa, è stata inoltre organizzata una raccolta di beni di prima necessità, destinati alla Casa Famiglia Papa Giovanni XXIII di San Giovanni la Punta e alla Chiesa di Aci Bonaccorsi, che ha permesso di raggiungere altrettante famiglie beneficiarie, a dimostrazione di come solidarietà e condivisione possano fare la differenza per chi vive situazioni di difficoltà.

“L’evento rappresenta un’occasione importante per dimostrare come la collaborazione tra associazioni e comunità possa portare sorrisi e speranza a chi ne ha più bisogno” – ha dichiarato Gabriele Spampinato, Presidente del Leo Club Catania Val Dirillo – come Leo Club saremo sempre presenti per sostenere iniziative di questo tipo e continuare ad agire per il bene del nostro territorio.”

Anche il Segretario Provinciale del SIULP Catania, Giuseppe Scaccianoce, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Il SIULP Catania sarà sempre pronto a supportare eventi come questo, che uniscono solidarietà e vicinanza concreta alla comunità. Essere un punto di riferimento per chi ha bisogno è parte della nostra missione, e continueremo a farlo con entusiasmo e dedizione”.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse associazioni, come il Leo Club Catania Gioeni e la MAD Accademia, oltre all’Associazione Corsie a Colori, i cui volontari, travestiti da supereroi e personaggi delle favole e dei cartoni animati, hanno regalato sorrisi e momenti di magia ai più piccoli. Momento clou della giornata è stata la presenza della tradizionale Befana, che ha distribuito doni ai bambini, rendendo questa Epifania ancora più speciale.

Fondamentale il contributo degli sponsor principali, tra cui Generali Assicurazioni di Piazza Michelangelo e Tomarchio Pasticceria Siciliana, quest’ultima protagonista con una generosa donazione che ha incluso circa 50 pandori e 400 merendine distribuiti durante la giornata. Grazie a queste donazioni, è stato possibile rendere l’evento ancora più speciale e dolce per i bambini e le famiglie presenti.

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e sponsor privati possa trasformare un giorno di festa in un’occasione di solidarietà concreta, portando luce e speranza a chi ne ha più bisogno.