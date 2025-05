Un gol per la solidarietà: “I rappresentanti di Unione Giovanile partecipano all’iniziativa contro il bullismo”

Catania

Unione Giovanile ha scelto di partecipare attivamente per rafforzare il ruolo degli studenti nella promozione di una cultura scolastica positiva e attenta ai bisogni di tutte e tutti

L’associazione Unione Giovanile, insieme ai suoi rappresentanti d’istituto, ha aderito all’iniziativa “Un gol per la solidarietà – Una partita contro il bullismo”, un evento che unisce sport, impegno sociale e comunità scolastica. L’obiettivo è sensibilizzare studenti, docenti e cittadini su un tema centrale per il benessere delle scuole: la prevenzione e il contrasto al bullismo.

La manifestazione, in programma presso lo stadio “Angelo Massimino” di Catania, rappresenta un’occasione concreta per affermare valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e la solidarietà. Unione Giovanile ha scelto di partecipare attivamente per rafforzare il ruolo degli studenti nella promozione di una cultura scolastica positiva e attenta ai bisogni di tutte e tutti.

A esprimere il sostegno all’iniziativa è stato Andrea Perla, Segretario della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania e membro dell’associazione Unione Giovanile.

«La partecipazione a questa iniziativa rappresenta un segnale importante da parte del mondo studentesco. Il bullismo è un fenomeno che richiede attenzione costante e risposte condivise. Noi tutti, come associazione, crediamo fortemente nella responsabilità educativa della scuola e nella forza del coinvolgimento giovanile. Ringrazio tutti i rappresentanti che hanno scelto di esserci, dimostrando che la solidarietà non è solo un valore, ma un impegno concreto e quotidiano.»

I rappresentanti di Unione Giovanile hanno inoltre voluto esprimere una posizione condivisa sull’iniziativa:

«Partecipare a questo evento significa per noi studenti assumerci una responsabilità concreta: quella di contribuire a costruire ambienti scolastici dove ogni persona si senta accolta, ascoltata e rispettata. Il bullismo non è soltanto un problema individuale, ma una sfida collettiva che riguarda tutta la comunità scolastica. Attraverso il nostro ruolo e l’adesione a iniziative come questa, vogliamo dare un segnale forte: la scuola deve essere un luogo sicuro per tutti.»

Attraverso questa e altre iniziative, Unione Giovanile rinnova il proprio impegno per una scuola più inclusiva, partecipata e attenta ai diritti e al benessere degli studenti.