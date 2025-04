Un sorriso attraverso un respiro alla “Madonna della Tenda di Cristo” di Acireale

Solidarietà

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale di auguri tutti insieme grandi e piccoli

Il Motoclub Polizia di Stato – Delegazione Catania, in occasione della Santa Pasqua ha incontrato i bambini alloggiati presso la Comunità della Madonna della Tenda di Cristo; struttura attiva sul territorio di Acireale. I centauri, partiti da Catania, attraversando i comuni pedemontani dell’Etna, sono giunti alla struttura, dove insieme ai bambini, sono stati accolti dalle carismatiche Suor Rosalba e Suor Alfonsina. Lo scopo della giornata è stato doppiamente solidale poichè l’acquisto delle uova pasquali sosteneva la Fondazione per la Ricerca della Fibrosi Cistica e regalava un sorriso ai piccoli ospiti della struttura affascinati e curiosi per le rombanti moto. La mattinata si è conclusa con un momento conviviale di auguri tutti insieme grandi e piccoli.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA