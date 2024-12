Un viaggio tra storia e contrasti: Palermo tra meraviglie barocche e sfide urbane

Città

Appello al sindaco di Palermo Roberto Lagalla per attenzionare in particolare il quartiere di San Lorenzo

Immersi nel barocco e nella storia che colorano le vie del centro di Palermo, è facile rimanere incantati dalla lezione culturale che questa città sa offrire. Tuttavia, spostandosi leggermente verso la periferia, emerge una realtà diversa, che sollecita immediatamente l’attenzione su tematiche urbane e ambientali che richiedono un intervento tempestivo. È il caso della zona di San Lorenzo, nota per ospitare la clinica “La Maddalena”, un vero e proprio punto di riferimento in Italia, in particolare per il reparto di oncoematologia, dove eccellenza, accoglienza e professionalità si fondono in un esempio di sanità di qualità.

Nonostante le innumerevoli qualità di questa area, risulta evidente una problematica riguardante l’accessibilità e la sicurezza delle vie adiacenti alla clinica. Pedoni, in particolare coloro che si recano presso “La Maddalena”, si trovano costantemente a dover navigare tra ostacoli urbani: marciapiedi invasi da arbusti, strade prive di adeguati attraversamenti pedonali e rotatorie pericolose, dove il rispetto delle norme di civile convivenza sembra essere un’utopia.

La situazione pone in evidenza l’urgenza di un intervento deciso per garantire dignità e sicurezza a San Lorenzo, non solo per i residenti ma anche per coloro che, per necessità, si trovano a visitare questa parte della città. Il pericolo è quotidiano: camminare a bordo strada “via Giovanni Spadolini”, sfidare veicoli che non rallentano ma anzi accelerano di fronte al pedone “Rotatoria via Giuseppe Lanza di Scalea”, rappresenta una normalità che dev’essere rivoluzionata.

Oltre alla questione sicurezza, emerge un ulteriore aspetto di criticità legato alla gestione dei rifiuti. La mancanza di una politica di raccolta differenziata pone questa zona in netto contrasto con gli standard ambientali ormai consolidati in molte altre aree del paese, compresa Palermo centro. Un divario che trasforma la responsabilità individuale in una sfida logistica, con cittadini che si trovano costretti a trasportare i propri rifiuti differenziati altrove, in attesa di un sistema che accolga e promuova l’importanza di un corretto smaltimento.

Di fronte a queste tematiche, l’appello al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è chiaro: San Lorenzo richiede un’attenzione particolare e azioni concrete che possano garantire sicurezza, dignità e un impegno ambientale coerente con il resto della città. È tempo che il buonsenso e l’efficienza amministrativa ritornino a guidare lo sviluppo urbano, per assicurare a tutti i cittadini, e non solo a coloro che risiedono nel cuore della città, il diritto a una vita quotidiana sicura e rispettosa dell’ambiente.

Firma: Alfio Papa

Luogo: Via Giuseppe Lanza di Scalea, PALERMO, PALERMO, SICILIA