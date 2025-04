Unione italiana ciechi e ipovedenti, è tempo di rinnovo delle cariche

Comunicati Stampa

Nelle sezioni territoriali siciliane alcune assemblee si sono già svolte e tutte si concluderanno entro il 30 aprile. Il Consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti renderà noti i nomi di tutti gli eletti non appena saranno ufficiali, pubblicandoli sul proprio sito web

È tempo di rinnovo delle cariche nell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti in Sicilia.

Annualmente, entro il 30 aprile, le assemblee dei soci si riuniscono in via ordinaria nelle nove province siciliane per la relazione sulle attività e l’approvazione del bilancio consuntivo.

Ma, in questo 2025, l’assemblea è anche elettiva e si sta procedendo al rinnovo dei Consigli Sezionali della regione.

Si stanno inoltre votando i componenti del Consiglio Regionale, che eleggeranno poi in maggio il loro presidente.

Nel corso delle assemblee dei soci saranno votati anche i delegati al Congresso Nazionale. E questi ultimi procederanno poi, in autunno, all’elezione del Consiglio che voterà il presidente nazionale.

In Sicilia, alcune assemblee delle sezioni territoriali si sono già svolte – a Ragusa il 5 aprile, il 6 a Catania e a Palermo – altre si terranno il 12 di questo mese a Caltanissetta e Messina, il 13 a Trapani, il 26 ad Agrigento e Siracusa e il 27 a Enna.

Il Consiglio regionale dell’Uici, proseguendo sulla strada della trasparenza, renderà noti i risultati di tutte queste elezioni, pubblicando, dopo l’insediamento, i nomi sul sito del Consiglio regionale www.uiciechisicilia.it .

( Nella foto Maria Francesca Oliveri, presidente del Consiglio regionale Uici della Sicilia).