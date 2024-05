Villa Pottino ospita “Opificia”, la mostra mercato dedicata all’artigianato siciliano

Palermo

Storica dimora della città, risalente al 1915 su disegno dell’architetto Ernesto Armò, con una splendida facciata neorinascimentale e con uno splendido parco sottostante dove è possibile ammirare rari esemplari di ficus e altri tipi di piante, Villa Pottino (via Notarbartolo 28) oggi rappresenta uno degli ultimi esempi del Liberty palermitano, uno dei pochi complessi abitativi che è riuscito a sfuggire al “sacco di Palermo” degli anni 60. Oggi la villa e si suoi spazi esterni sono utilizzati da molte associazioni per grandi eventi culturali: sabato 4 e domenica 5 maggio, infatti, dalle 10 alle 20 (Ingresso gratuito), lo storico salone interno e le numerose stanze confinanti, ospiteranno la mostra mercato “Opificia”, fiera dedicata all’artigianato siciliano e al vintage.Diverse saranno le postazioni allestite con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e tanto altro. Opificia è curata, promossa e organizzata dall’Associazione Artigianando che da oltre dieci anni si impegna sul territorio palermitano, e non solo quello, a promuovere una delle attività più conosciute della Sicilia: l’artigianato. La fiera nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, organizzatore e presidente di Artigianando che dichiara: ‹‹Opificia in breve tempo è diventato uno degli eventi più importanti che organizziamo e per questo sento il dovere di ringraziare tutti coloro che di volta in volta vengono a trovarci a Villa Pottino. Oltre a presentare i lavori di molti artigiani che poi è il vero focus dell’associazione – continua – Opificia va inserita in un progetto ben più ampio che Artigianando sta portando avanti ormai da diversi anni e cioè quello di far conoscere e rendere fruibile il più possibile i luoghi storici di questa città. Villa Pottino – conclude – è un vero fiore all’occhiello e i suoi interni, il salone centrale con la grande scalinata di legno, le stanze limitrofe, tutte con mobilio, quadri, fotografie, libri e oggettistica dell’epoca, meritano di essere ammirati e rivissuti››. www.instagram.com/artigianandopa/ www.aartigianando.it www.facebook.com/Artigianando80/