Viriditas, annullato a causa delle previsioni meteo il festival del 30 marzo alla Capinera

Natura

Appuntamento al 27 aprile

Alla luce delle previsione meteo avverse per questo fine settimana, l’associazione Chiarìa ha deciso di annullare (il festival Viriditas – Forze Vitali in Festa che era in programma per domenica 30 marzo a Casa della Capinera – Trecastagni. Il festival si terrà il 27 aprile e l’associazione comunicherà presto, attraverso i propri canali social e internet, le eventuali modifiche al programma. Per ulteriori informazioni: https://www.chiaria.org/event/viriditas/.