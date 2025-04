Viriditas, domenica 27 aprile, il bosco di Casa della Capinera ospita il festival dell’ecologia affettiva

Comunicati Stampa

Un Festival di Ecologia Affettiva, il primo in Italia, che mette insieme tutti coloro che sognano e vogliono prendersi cura del benessere della Madre Terra. E’ questo Viriditas, Forze Vitali in festa: il festival che, per la sua terza edizione, si snoderà lungo l’intera giornata di domenica 27 aprile, nel bosco di Casa della Capinera (punto base per l’escursionismo sull’Etna e ormai dal 2023 quartier generale dell’associazione).

Ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa, il festival sarà, come le due edizioni precedenti, un momento in cui celebrare quella forza vitale che attraversa la natura che viene riassunta, appunto, nel concetto di Viriditas. Ma c’è di più perché l’edizione di quest’anno nasce nel cuore di Matre Terra il progetto – ideato e presentato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa e sostenuto da Fondazione CDP, ente no-profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – per la realizzazione di un percorso di Land Art nel territorio del Parco dell’Etna che ai rifiuti andrà a sostituire installazioni artistiche ispirate alla sacralità della natura. E per questo, Viriditas 2025 si articolerà lungo il tema dell’Ecoartivismo, ovvero la celebrazione dell’arte che si fa veicolo di messaggio ecologico, che agisce sui territori e nelle comunità e opera per ristabilire la connessione sacra fra Umanità e Natura.

Quella di domenica 27 aprile sarà una grande festa, totalmente gratuita (è possibile, però, sostenere il festival prenotando il proprio panino al prezzo di 6 euro al link), che vede coinvolte tantissime associazioni del territorio e propone vari laboratori esperienziali per adulti e bambini in cui ecologia e arte dialogano (i laboratori sono a numero chiuso e se ne può prenotare solo massimo due a persona), spazi di confronto, performance, ed esposizioni. Le attività del Festival – il programma completo è disponibile sul sito Chiarìa – cominceranno alle 10 all’interno dei 5 ettari di bosco di Casa della Capinera che sarà raggiungibile attraverso un servizio navetta (al costo di 3 euro andata e ritorno).