“Vite, tra Vino e Vulcano”, al via il concorso fotografico che valorizza il connubio tra cultura vitivinicola e territorio

Comunicati Stampa

C’è tempo fino al 13 dicembre (entro le ore 12) per partecipare a ‘Vite, tra Vino e Vulcano’, la prima edizione del contest fotografico promosso dall’associazione culturale Jean Monnet, nella splendida cornice di Cantine Patria a Castiglione di Sicilia (CT), con l’obiettivo di esaltare il connubio tra le attività legate alla produzione del vino e il territorio. Tutti gli appassionati di fotografia potranno trarre spunto dalla connessione tra due elementi distintivi e potenti della Sicilia: il vino, come esperienza sensoriale ricca e appagante, e il vulcano, simbolo di forza e maestosità. L’invito è a catturare le sfumature, i contrasti e la complessità delle emozioni evocate da questi protagonisti del territorio etneo e a rappresentarli al meglio attraverso l’interpretazione intima e personale del significato vite. Un connubio tra storia, ambiente, cultura, abilità dell’uomo e potenza della natura. La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti i fotografi, residenti in Italia e all’estero, senza distinzione tra amatoriali e professionisti, purché maggiorenni, senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare soltanto una fotografia, purché inedita e mai inserita in altri concorsi fotografici.

Un’autorevole giuria, composta da giornalisti, docenti, esperti dell’arte fotografica e rappresentanti dell’azienda vitivinicola, selezionerà i migliori scatti, tenendo conto della qualità tecnica, dell’aderenza al tema e della creatività e originalità. Le fotografie selezionate dalla commissione parteciperanno ad una mostra fotografica che sarà allestita all’interno di Cantine Patria. Nel corso della cerimonia di premiazione saranno annunciati i nomi dei primi dieci classificati. Primo, secondo e terzo si aggiudicheranno, rispettivamente, un soggiorno di una notte presso un rinomato resort con spa della zona etnea e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone; un soggiorno di una notte presso un rinomato resort della zona etnea e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone; e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone. Agli altri classificati verrà consegnata una bottiglia di vino Cantine Patria.

L’iniziativa vuole incoraggiare la creatività e l’arte attraverso l’esplorazione della cultura vinicola, in tutte le sue declinazioni. Oltre all’incessante dedizione nella produzione di vino, da alcuni anni Cantine Patria sta sviluppando una rete di collaborazioni per valorizzare la cultura locale. Il concorso fotografico si inserisce in questo contesto, che mira a preservare la bellezza paesaggistica e storica del territorio etneo con eventi culturali, mostre d’arte, concerti e altre attività per creare un ponte tra il mondo del vino e la comunità locale, incoraggiando maggiore consapevolezza e apprezzamento per il patrimonio culturale condiviso. Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito https://cantinepatria.it/contest-fotografico/.

Luogo: CASTIGLIONE DI SICILIA, CATANIA, SICILIA