Work in progress al Parco archeologico di Naxos per la mostra “Ecate” di Stefania Pennacchio

Scultura

Si inaugura venerdì 14 giugno, alle ore 18.30

Giardini Naxos (ME), 12 giugno 2024 – Ultimi giorni di lavoro nell’area archeologica del Parco di Naxos per l’allestimento di “Ècate: la via del desiderio”, mostra della scultrice Stefania Pennacchio visitabile dal 14 giugno e fino al 30 ottobre 2024. Tra sacerdotesse oranti, volti di dee che affiorano tra gli scavi e l’agrumeto sullo sfondo dell’Etna e grandi trottole, a Naxos lungo il sentiero che porta all’abitato e al santuario eretto dai primi coloni greci in Sicilia rivive il mito di Écate dea capace di far sorgere i desideri e di infondere la forza necessaria per realizzarli. La mostra – nata da un’idea dell’artista e della direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, l’archeologa Gabriella Tigano – vede la curatela di Angelo Crespi, Direttore generale della Pinacoteca di Brera a Milano. Il progetto include un’esperienza di arte relazionale con il supporto di QR code che, con frasi che evocano il rituale profetico di sacerdotesse e sibille dell’antichità, accompagnano i visitatori a ritrovare i propri sogni, a darvi corpo e ad affidarli simbolicamente alla dea. Si inaugura venerdì 14 giugno, alle ore 18.30.

Luogo: Parco Archeologico di Naxos, Via Lungomare Schisò, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA