Yuri Pennisi: cerca personale per lavorare a stretto contatto con lui. L’atleta catanese affida ai social la ricerca di persone con i piedi per terra

L'APPELLO

Leggera battuta di arresto a maggio per il mercato del lavoro, con i dati Istat che sottolineano una stazionarietà del livello della disoccupazione e un leggero calo del numero di occupati. In un momento storico dove l’occupazione e la disoccupazione camminano di pari passo, c’è chi è pronto a spendersi in prima persona per “aiutare” concretamente chi è in cerca di una occupazione. È il caso di Yuri Pennisi, volto noto del mondo dei social, ha origini catanesi ed il suo motto è “Life is now, be grateful” cioè “La vita è ora, sii grato”. Nel suo canale Instagram, l’atleta si definisce un “dipendente del fitness”. Adesso, tramite le sue stories, si è messo a “disposizione” di chi è in cerca di un lavoro. «Finalmente posso annunciare che cerco personale per lavorare a stretto contatto con me – ha scritto Yuri sul suo account social – offro la possibilità di entrare a far parte dei miei progetti, voglio ampliare i miei asset e cercare giovani creativi».