Ztl ad Acireale: fino al primo maggio l’avvio del pre-esercizio dei varchi

Comunicati Stampa

La comunicazione ai cittadini del sindaco Roberto Barbagallo

Il sindaco Roberto Barbagallo, con l’assessore alla Polizia locale Giuseppe Vasta, ricorda alla cittadinanza che è in corso il periodo di pre-esercizio per i varchi attorno alla Z.T.L. del centro storico ad Acireale. La fase di “rodaggio” è partita lo scorso giovedì 28 marzo 2024 e avrà la durata di 34 giorni, fino al 1 maggio 2024. I varchi saranno attivi da giorno 2 maggio.

“Il Comando di Polizia locale ricorda che, secondo la normativa, in questa fase i varchi elettronici rileveranno le targhe dei mezzi di passaggio, ma non verranno comminate sanzioni a chi non è in regola. Raccomandiamo però a chi non avesse ancora provveduto alla registrazione del mezzo, pur avendone diritto, di affrettarsi. Precisiamo, tuttavia, che l’accesso alla ZTL resta tuttora interdetto ai non autorizzati, i quali potranno essere sottoposti a sanzione dagli agenti della Polizia locale, anche nella fase di pre-esercizio del sistema di telecontrollo”, dichiara il sindaco.

La comunicazione della targa del mezzo può avvenire sia on line all’indirizzo mail permessi.ztl@comune.acireale.ct.it oppure tramite il protocollo generale dell’Ente. Per informazioni l’ufficio varchi del Comando di Polizia Locale, sito in via degli Ulivi n. 15, telefonare al numero 095 895541 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

“Durante il periodo di pre-esercizio le immagini acquisite dalle telecamere non saranno utilizzate ai fini della procedura di sanzionamento. La relativa fase sanzionatoria diventerà operativa contestualmente all’avvio del regime definitivo, concluso il periodo di pre-esercizio, con la verifica del corretto funzionamento degli apparati tecnologici. Al termine della fase di pre-esercizio, a partire dal 2 maggio per chi entra senza avere registrato la targa del mezzo scatteranno automaticamente le sanzioni”, sottolinea il comandante della Polizia locale Alfio Licciardello, che ricorda che esistono due tipi di telecamere a protezione della Z.T.L. di Acireale, quelle sempre attive e quelle attive a fasce orarie.

Le sempre attive sono posizionate in:

VARCO N. 1: VIA RUGGERO SETTIMO/PIAZZA L. VIGO;

VARCO N. 2: PIAZZA DUOMO CV. 28 (Z.T.L. PIAZZA DUOMO);

Le attive a fasce orarie sono posizionate in:

VARCO N. 3: CORSO SAVOIA/ATANASIA;

VARCO N. 4: VIA ROMA/PIAZZA CAPPUCCINI;

VARCO N. 5: VIA MARZULLI/VIA GALATEA;

VARCO N. 6: VIA ROMEO/VIA GALATEA.

Il sindaco rende, inoltre, noto alla cittadinanza che, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’ora legale dal 31 Marzo al 26 Ottobre 2024, la ZTL è istituita sulle seguenti vie e piazze e con le seguenti modalità temporali:

A) tutti i giorni, con orario 0-24 su Piazza Duomo, via Ruggero Settimo, vico degli Studi, via Davì (da piazza Duomo a via Musmeci), via Camillo Benso Conte di Cavour (da piazza Duomo a via Alessi), via Santo Stefano, via Topazio.

B) tutti i giorni feriali con orario 17:00-01:00 e tutti i giorni festivi con orario 0-24:00 su via Romeo (da via Galatea a via Lancaster), via Petralia, via Lancaster;

C) tutti i giorni feriali con orario 20,00-01,00 e tutti i giorni festivi con orario 17,00-01,00 Umberto I (da piazza Duomo a piazza Indirizzo), Piazza Garibaldi (da corso Sicilia a corso Umberto), Largo Giovanni XXIII, via Genuardi, vico Calì, via Nicolosi (da via Galatea a corso Umberto), Corso Savoia (da piazza porta Gusmana a piazza Duomo), via Filocamo, via Marzulli (da via Galatea a corso Umberto), via Currò (da Largo XXV Aprile a via Atanasia), via Tono, Via Ricca, piazza Cappuccini (con esclusione dei civici 1, 1/a, 2 e 2/a), via Roma.

Tutta la documentazione relativa al transito nella Z.T.L. è reperibile sul sito internet del Comune di Acireale www.comuneacireale.ct.it.