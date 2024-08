Covid, 17.381 casi e 87 morti nell’ultima settimana in Italia: crescono i tamponi

Virus

In leggero calo il tasso di positività,

Sono 17.381 i casi di Covid registrati in Italia nel periodo 1-7 agosto, contro i 17.008 della settimana precedente (+2%). Lo indica il bollettino settimanale aggiornato sul sito del ministero della Salute. I morti sono 87, in crescita rispetto ai 54 della settimana precedente. Ancora in lieve aumento i tamponi, che questa settimana sono stati 106.154 rispetto ai 100.669 dei 7 giorni precedenti. In leggero calo il tasso di positività, nell’ultima settimana a quota 16,4% rispetto a 16,9% della settimana precedente.

