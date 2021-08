«Chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo», la previsione di Crisanti

«Chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo». Lo ha affermato Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di TimeLine su SkyTg24, commentando l’attuale situazione epidemiologica. «Le nuove varianti che infettano anche i vaccinati sono un elemento di preoccupazione», ha rimarcato.

«Penso - ha aggiunto - che l’approvazione definitiva dell’Fda elimina le ambiguità che erano nate sull'approvazione iniziale: ho sentito persone che dicevano che il vaccino non era sicuro perché autorizzato in via emergenziale. Ecco ora sono finiti gli alibi, dopo 4 miliardi di dosi gli effetti collaterali sono minimi e reversibili. Insomma sono vaccini estremamente sicuri».

E sulla terza dose lo scienziato è stato chiaro: «L'esigenza della terza dose deriva dal fatto che molte persone fragili e gli anziani si ammalano nonostante le due dosi di vaccino e si ammalano anche gravemente. Ad oggi non sappiamo perché accade, se è l’immunità della vaccinazione che sta perdendo effetto o la colpa è delle nuove varianti resistenti al vaccino. L’esperienza di Israele ce lo dirà e vedremo se la terza, la quarta o la quinta dose di vaccino servono davvero o il loro effetto è limitato».

