Anche Jovanotti ha preso il Covid: ecco come descrive i sintomi

«Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai». Così Lorenzo Jovanotti annuncia con una serie di storie su Tik Tok di avere contratto il Covid. «Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Dai va bene, poi sono vaccinato». E aggiunge nelle varie storie in pigiama natalizio tartan a quadri rossi e blu in varie zone della casa, «E' un’influenza di quelle toste».

«Vai via dai, ci sono posti migliori», dice al virus lanciando pugni nell’aria. Però lamenta «mal di gola pazzesco, male di muscoli, tutto». «Passerà non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni. Infatti poi la sera mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: «Stamattina ero negativo poi mi sono fatto il molecolare e sono positivo».



