Anche oggi 1200 nuovi casi, la Sicilia sempre maglia nera dei contagi

Sempre oltre i mille, il numero dei nuovi casi di Covid registrati in Sicilia quotidianamente. Nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 1200 i nuovi casi registrati nell'Isola (ieri erano stati 1.348) con un totale complessivo di 281.435 e 28.285 casi attualmente in corso. La provincia più "contagiata" . anche per il pessimo comportamento dei suoi abitanti è Catania, come si vede nell'elenco a seguire che indica i casi complessivi e i nuovi relativi alle ultime 24 ore.

Spulciando ancora fra i dati relativi alla Sicilia si evince che i guariti sono 1.023 mentre si registrano altre 22 vittime che portano il totale dei decessi a 6.434. La Regione Siciliana ha precisato che 22 deceduti comunicati in data odierna sono venuti a mancare: uno il 4 settembre, sette il 3 settembre, undici il 2 settembre, uno il 22 agosto, uno il 20 agosto, uno il 12 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, 8 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 117, due in più rispetto a ieri.



Questo il dettaglio delle province:

Palermo: 79.991 (219)

Catania: 69.807 (327)

Messina: 31.586 (246)

Siracusa: 21.023 (99)

Ragusa: 18.596 (55)

Trapani: 18.188 (119)

Caltanissetta: 17.037 (65)

Agrigento: 16.479 (39)

Enna: 8.728 (31)

