Bollettino dell'11 agosto, in Sicilia 868 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore

Sono 868 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.406 tamponi processati nell’isola (ieri erano 848 su 18.759 tamponi). L’incidenza sale al 6% ieri era al 4,5%. L’isola resta al primo posto tra le regioni per nuovo contagio giornaliero. Gli attuali positivi sono 15.584 con un aumento di altri 387 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.109. Sul fronte ospedaliero sono adesso 518 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 59 i ricoverati, 9 in più. Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 164, Catania 199, Messina 8, Siracusa 49, Ragusa 129, Trapani 59, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 33 . (ANSA).



Pubblicità

IN ITALIA. Sono 6.968 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, mercoledì 11 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 31 morti che portano a 128.304 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 230.039 tamponi, il tasso di positività è al 3,02%. Ricoverate con sintomi 2.948 persone (+68 da ieri), 337 in terapia intensiva (+15 da ieri) con 40 ingressi del giorno. Sono 4.450 i guariti da ieri, 4.166.095 da inizio pandemia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA