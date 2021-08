Busker giocoliere si esibisce davanti a pubblico senza mascherine: multato

Un giocoliere di 35 anni, di Catania, è stato sanzionato dalla polizia locale di Diano Marina (Imperia) con un verbale da 400 euro, per il mancato rispetto della normativa sanitaria. L’uomo, infatti, con il proprio spettacolo aveva provocato un assembramento in piazza del Comune, con decine di persone senza mascherine, alle quali non era stato chiesto il green pass che, comunque, sarebbe stato impossibile da chiedere. All’arrivo degli agenti, il trentacinquenne, anziché desistere ha continuato lo spettacolo, richiamando col microfono l’attenzione della folla. A quel punto è scattata la sanzione.



