Coivid, il bollettino del 1 agosto: in Sicilia 1.266 nuovi casi, altri 18 morti e ricoveri in lieve risalita

Dati ancora contrastanti ma il picco della nuova ondata di covid sembra superato anche in Sicilia. I casi sono, come ogni lunedì, piuttosto pochi rispetto alla media settimanale, mentre i ricoveri sono in calo nelle terapia intensive e in lieve aumento nelle aree mediche.

E’ quanto emerge dal bollettino del 1 agosto diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati diagnosticati 1.266 nuovi casi di covid con 12.539 tamponi processati. Ieri erano stati 2.042 con 13.593 tamponi. Il tasso di positività scende però al 10% (ieri era al 15%.

In ospedale ci sono complessivamente 967 persone (+14) delle quali 919 in area medica con sintomi (+17) e 48 in terapia intensica (-3). I mori sono stati 18, con il totale delle vittime siciliane del virus che sale a 11.678.

LE PROVINCE.

Catania: 368.523 casi complessivi (527 nuovi casi)

Palermo: 360.888 (443)

Messina: 217.150 (404)

Siracusa: 138.366 (81)

Agrigento: 122.030 (126)

Trapani: 116.020 (157)

Ragusa: 107.941 (71)

Caltanissetta: 84.956 (68)

Enna: 43.318 (99).

ITALIA. Sono 18.813 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.966. Le vittime sono 121, in aumento rispetto alle 83 di ieri. Il tasso è al 17,8%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 18%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi. Sono invece 398 i pazienti ricoverati in terapia

intensiva, 10 più di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.527, rispetto a ieri 28 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.254.753, ovvero 21.730 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.059.545 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.207. I dimessi e i guariti sono 19.632.585 con un incremento di 41.129.



