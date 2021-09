La cooperativa Valle del Dittaino diventa hub vaccinale per un giorno. Grazie alla collaborazione tra l’Asp e Confindustria di Enna, questa mattina all’interno dello stabilimento dell’azienda di Assoro, i medici dell’azienda sanitaria locale si sono messi a disposizione di quanti - soci, dipendenti, vettori, consulenti con le rispettive famiglie - non avessero ancora ricevuto la prima somministrazione del vaccino. Valle del Dittaino è la prima azienda del comprensorio ennese ad aver accolto l’iniziativa ed aperto le porte con l’obbiettivo di lanciare un messaggio a favore della campagna vaccinale, rivolta sia ai cittadini sia alle altre realtà imprenditoriali del territorio.

Pubblicità

Una trentina di persone, tra cui un adolescente di 13 anni, hanno ricevuto le prime dosi di Moderna e Pfizer. La seconda dose verrà programmata nella sede dell’azienda sanitaria provinciale. "Abbiamo voluto coinvolgere tutti i settori della produzione, trasformazione e distribuzione siciliana del sistema Pandittaino - ha dichiarato il presidente della cooperativa, Biagio Pecorino -perché la sicurezza non è solo quella alimentare, a cui stiamo molto attenti da oltre 45 anni, ma anche il benessere di coloro che lavorano a vario titolo per l’azienda. Per noi è un momento molto importante, il nostro intento è avviare un processo Covid free lungo tutta la filiera».

«Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Confindustria e Valle del Dittaino, una delle realtà più significative del comprensorio che dà l’avvio a questo percorso virtuoso - ha aggiunto Francesco Iudica, direttore generale Asp Enna, presente all’iniziativa assieme al direttore sanitario, Emanuele Cassarà - la pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto devastante sulla salute delle persone, delle comunità dell’economia del territorio già così fragile. Non c'è alternativa alla vaccinazione».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA