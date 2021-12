Coronavirus, bollettino del 27 dicembre: in Sicilia 2.087 nuovi casi e altre 20 vittime

Dopo il calo di ieri dovuto ai pochi tamponi eseguiti il giorno di Natale, tornano a salire i contagi da coronavirus nella nostra Isola come in tutto il Paese. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 2.087 infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 18.154 tamponi processati dal sistema sanitario regionale) e sono stati comunicati altri 20 decessi. Ieri i nuovi casi nell'Isola erano stati 1.727 (a fronte di 15.334 test) e le vittime dieci.

A livello nazionale oggi la Sicilia si ritrova all'ottavo posto per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+5.65), Piemonte (+4.611), Emilia Romagna (+3.482), Lazio (+2.933), Toscana (+2.843), Veneto (+2.816) e Campania (+2.291). Dati che risentono ancora tutti di un livello di tamponi ancora su ritmi festivi.

A livello regionale oggi è la provincia di Palermo a far registrare il maggior incremento di nuovi contagi nell'Isola. Ecco la distribuzione dei 2.087 casi odierni provincia per provincia: Palermo 606, Catania 457, Messina 299, Agrigento 250, Siracusa 165, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Trapani 81, Enna 2.

Preoccupante anche oggi l'impennata dei ricoveri negli ospedali siciliani. Degli attuali 29.864 positivi infatti 29.126 si ritrovano in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati con sintomi da Covid nei reparti ordinari sono 657, ben 24 in più di ieri quando l'aumento era stato di oltre 30 pazienti. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 81 (ieri erano 77) con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10).

Dall'inizio della pandemia i casi di coronavirus in Sicilia sono stati 356.496, le guarigioni sono state 319.185 con ben 732 pazienti dimessi o dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. I decessi con gli ultimi 20 sono invece arrivati a 7.447. La Regione siciliana ha precisato che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai seguenti giorni: 2 il 26 dicembre, 12 il 25 dicembre, 4 il 24, e uno rispettivamente il 23 e il 21 dicembre.

IN ITALIA

Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81.

Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.052. Il tasso di positività, pertanto, scende all’8,9%, rispetto all’11,5% di ieri.

Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

