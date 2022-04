Coronavirus, il bollettino del 10 aprile: in Sicilia 3.548 nuovi casi e altri 8 morti

Altri 3.548 contagi da Covid in Sicilia (su 27.227 test effettuati) secondo il bollettino odierno del ministero della Salute che - in base ai dati comunicati dalla Regione siciliana - riporta purtroppo anche altre 8 vittime del virus nell'Isola, dove il SARS-CoV2 continua a fare morti sebbene ormai le restrizioni siano quasi un lontano ricordo. Ieri i nuovi casi erano stati 4.005 (su 26.172 tamponi) e le vittime sempre 8. Il tasso di positività scende al 13,0% mentre ieri era al 15,3%.

A livello nazionale, la Sicilia comunque scende pr incremento dei nuovi casi e oggi si ritrova all'ottavo posto dopo Lombardia (+6.611), Lazio (+6.415), Campania (+6.179). Veneto (+5.341), Emilia Romagna (+4.565), Puglia (+4.137) e Toscana (+3.653).

A livello regionale, la provincia peloritana e quella palermitana restano le due zone dell'Isola che fanno registrare il maggior numero di nuovi positivi. Ecco la suddivisione provincia per provincia di contagi odierni:

Messina: 1.102

Palermo: 1.011

Catania: 647

Trapani: 356

Siracusa: 320

Agrigento: 300

Ragusa: 273

Caltanissetta: 164

Enna: 44

Sul fronte ospedaliero, c'è un leggero rialzo dei ricoveri in area medica. Gli attualmente positivi restano ancora tanti, ovvero 150.366, di cui 149.317 in isolamento domiciliare, 987 ricoverati in ospedale con stimino da Covid (11 in più di ieri), 62 sono ricoverati gravi in reparti di Terapia intensiva (dato uguale a ieri) con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri zero). I guariti o dimessi delle ultime 24 ore sono stati ben 3.698, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è arrivato a 10.258.

IN ITALIA

Sono 53.253 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 63.992. Le vittime sono invece 90, in calo

rispetto alle 112 di ieri. Sono 1.246.556 le persone attualmente positive al Covid, 8.691 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.292.048 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.748. I dimessi e i guariti sono 13.884.744, con un incremento di 45.139 rispetto a ieri.

Sono 352.265 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 438.449. Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 14,6% di ieri.

Sono 465 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.038, ovvero 15 in più rispetto a ieri.

