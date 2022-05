Covid, il bollettino del 2 maggio: in Sicilia “solo” 1.204 nuovi casi e altri 6 morti

La domenica del Primo Maggio ha portato a un calo generalizzato dei tamponi (forse anche per la concomitante fine del Green pass) e a un conseguente calo del numero di nuovi casi di Covid registrati in Italia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 1.204 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di “soli” 9.124 tamponi processati e sono state comunicate dalla Regione altre 6 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 2.817 (su 23.420 tamponi) e i morti 12.

A livello nazionale, oggi la Sicilia però sale di una posizione e si ritrova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Emilia Romagna (+2.540), Campania (+2.104), Puglia (+2.085), Lazio (+1.927) e Lombardia (+1.673).

A livello regionale, oggi è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi seguita da quella peloritana. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei contagi odierni:

Palermo 334

Messina 283

Catania 264

Trapani 149

Agrigento 106

Caltanissetta 90

Ragusa 75

Siracusa 62

Enna: 16

Sul fronte ospedaliero, numeri molti stabili nelle strutture siciliane. Dei 116.343 siciliani attualmente positivi, 115.493 sono in isolamento domiciliare, 804 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid (2 in più di ieri) e 46 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (dato uguale a ieri) con 1 solo nuovo ingresso nelle ultime 24 ore (ieri 3). Oggi sono state dichiarate guarite o dimesse 1.374 persone. Le vittime totale con le ultime 6 sono invece arrivate a 10.605.

IN ITALIA

Sono 18.896 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.757. Le vittime sono invece 124, rispetto a ieri 19 in più (la Campania ha però comunicato che dieci decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile).

Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.523.859 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.736. I dimessi e i guariti sono 15.155.021, con un incremento di 45.512 rispetto a ieri.

Sono 122.444 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 287.601. Il tasso di positività è al 15,4%, in aumento rispetto al 14,1% di ieri.

Sono 368 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.794, ovvero 56 in più rispetto a ieri.

