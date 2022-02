Coronavirus, il bollettino del 20 febbraio: in Sicilia 4.468 nuovi casi e altri 10 morti

Scendono i contagi, ricoveri in lieve calo e anche le vittime finalmente cominciano a diminuire. Questi in sintesi i dati di oggi sulla pandemia di Covid nella nostra regione. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 4.468 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 29.596 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 10 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 5.504 (su 37.623 tamponi) e i morti comunicati 36.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova però al terzo posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+4.917) e Campania (4.743) che hanno comunque effettuato molti più test di quelli processati dal sistema sanitaria siciliano, segno che ancora la contagiosissima variante Omicron ancora circola in maniera importante.

A livello regionale, oggi è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, seguita a strettissimo giro da quella etnea che però dopo diverso tempo scende sotto quota mille casi giornalieri. Ecco la suddivisione dei 4.468 casi odierni provincia per provincia:

Palermo 1.070

Catania 926

Messina 705

Siracusa 543

Trapani 377

Ragusa 287

Agrigento 253

Caltanissetta 213

Enna 229

Sul fronte ospedaliero, scendono come detto leggermente i ricoveri in area medica e sono stabili quelli in Rianimazione. Dei 247.522 siciliani attualmente positivi, 246.243 si trovano in isolamento fiduciario, 1.179 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (-10 rispetto a ieri) e 100 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) on 6 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tanti, ovvero 5.530 mentre con gli ultimi 10 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 9.263. La Regione siciliana ha reso noto che i 10 decessi comunicati oggi si sono verificati: 1 ieri, 4 l'altro ieri, 1 rispettivamente il 17 febbraio, il 16, il 15, il 14 e il 7 febbraio.

IN ITALIA

Sono 42.081 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 50.534. Le vittime sono invece 141 (ieri erano state 252). Sono 12.469.975 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.348.347, in calo di 21.431 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.989. I dimessi ed i guariti sono 10.968.639, con un incremento di 63.492 rispetto a ieri.

Sono 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 492.045. Il tasso di positività è all’11,3%, in crescita rispetto al 10,2% di ieri.

Sono invece 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284, ovvero 103 in meno rispetto a ieri.

