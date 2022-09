Coronavirus, il bollettino del 20 settembre: in Sicilia 1.477 nuovi casi e nessun decesso

Ancora un giorno senza decessi da coronavirus in Sicilia dove secondo l'ultimo bollettino del ministero della Slute sono state diagnosticate 1.477 nuove infezioni da SARS-CoV-2 a fronte di 12.327. I casi sono quasi triplicati rispetto a ieri quando erano state comunicati soltanto 472 nuovi contagi, anche se a fronte di soli 5.589.

A livello regionale, è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior incremento di nuovi casi, seguita da quella etnea. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei casi segnalati oggi:

Palermo: 359

Catania: 313

Messina: 260

Siracusa: 208

Trapani: 102

Agrigento: 84

Ragusa: 71

Caltanissetta: 61

Enna: 19

A livello ospedaliero, la situazione è pressoché stabile. Dei 21.996 attualmente positivi, 21.773 sono in isolamento domiciliare, 207 sono ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 212) e 16 sono ricoverati gravi in terapia intensiva (ieri 15) con un nuovo ongresso nelle ultime 24 ore.

IN ITALIA

Sono 28.395 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 8.259. Le vittime sono 60, quasi il doppio rispetto a ieri (31). Il tasso è al 13,7% in lieve aumento rispetto al 12,2% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.197.658.

Sono 150 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 16. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.495 (+2). Gli attualmente positivi sono 414.067, rispetto a ieri 13.155 in meno. Dimessi e guariti sono 21.606.922 (+41.480) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.669.

