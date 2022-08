Coronavirus, il bollettino del 24 agosto: in Sicilia 1.732 nuovi casi e altre 4 vittime

Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 1.732 nuove infezioni da Covid a fronte di 11.835 tamponi. Sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 4 vittime che portano il totale dei morti nell'Isola dall'inizio della pandemia a 12.019. Ieri i nuovi casi erano stati 2.478 su 13.217 tamponi e i decessi comunicati ben 26.

Il tasso di positività è al 14,6%, in diminuzione rispetto al 18,7% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 83.644 con un decremento di 4.034 casi. I guariti sono 5.762.

A livello provinciale si registrano a Palermo 370 casi, Catania 334, Messina 270, Siracusa 170, Trapani 116, Ragusa 135, Caltanissetta 101, Agrigento 166, Enna 70.

A livello di ospedalizzazioni, sono 527 gli attualmente ricoverati per Covid in Sicilia (22 in meno di ieri), dei quali 30 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

IN ITALIA

Sono 25.389 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 35.360. Le vittime sono 112 in diminuzione rispetto alle 134 di ieri. I tamponi effettuati sono 174.227. Il tasso è al 14,6%, rispetto a ieri che era al 17%.

Sono 239 (ieri 254) i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-15), mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.170, 208 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 727.812, 24.279 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.818.775 (+49.555) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.721.630 e quello dei decessi è di 175.043.

