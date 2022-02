Coronavirus, il bollettino del 25 febbraio: in Sicilia 3.480 nuovi casi e altri 16 morti

Numeri fortunatamente sempre in calo sul fronte del coronavirus. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate nell'Isola 3.480 nuove infezioni da SARS-CoV-2 su 31.070 tamponi e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 16 vittime del virus. Ieri i nuovi casi erano stati 4.776 (su 40.897 tamponi) e i morti comunicati 31. Ma la Regione ha reso noto che oltre mille dei nuovi casi comunicati oggi si riferiscono ai giorni scorsi

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al quinto posto per incremento dei nuovi casi dopo Lazio (+5.029), Lombardia (+4.599), Veneto (+3.578) e Campania (+3.536) tutte regioni che comunque hanno effettuato più tamponi di quelle processati da nostro sistema sanitario regionale.

A livello regionale, è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi (è l'unica oltre mille casi giornalieri), seguita dalla provincia etnea. Ecco la distribuzione provincia per provincia dei 3.480 casi odierni:

Palermo: 1.166

Catania: 809

Messina: 775

Siracusa: 444

Agrigento: 432

Ragusa: 310

Trapani: 275

Caltanissetta: 219

Enna: 110

Sul fronte ospedaliero, scendono i ricoveri in area medica e mentre oggi c'è un lieve aumento di quelli in Rianimazione. Dei 231.164 siciliani attualmente positivi, 229.978 si trovano in isolamento fiduciario, 1.112 sono ricoverati con sintomi da Covid in ospedale (ieri erano 1.130) e 74 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 69) con 13 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6). I dimessi o guariti nell'ultimo giorno sono tantissi, ovvero 4.134 mentre con gli ultimi 16 morti, i decessi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 9.395. La Regione siciliana ha reso noto che i 36 decessi comunicati oggi si sono verificati: 5 ieri, 7 l'altro ieri, 2 il 22 febbraio, uno rispettivamente il 20 e il 18 febbraio.

IN ITALIA

Sono 40.948 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.169. Le vittime sono invece 193 (ieri erano state 249). Sono 12.693.320 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.206. I dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri.

Sono 440.115 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 484.530. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri.

Sono invece 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto a ieri.

